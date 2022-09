"El ‘Nuevo cancionero burgalés’ es un homenaje a nuestras abuelas y bisabuelas"

Si metemos en una coctelera toda la música asturiana que escucha David Ruiz ("From", "Manta Ray", Nacho Vegas, "L&R", Ilegales, "Rodrigo Cuevas", "Alberto & García" o "Desakato"), uno entiende mejor lo que el cantante hace con su banda, "La M.O.D.A.", ("La maravillosa orquesta del alcohol") que mañana estará en La Ería (20.30 horas) presentando su último disco, "Nuevo cancionero burgalés". Lo harán junto a "Love of lesbian" (22.30 horas). Entradas en entradas.oviedo.es.

–El "Nuevo cancionero burgalés" toma las letras de dos cancioneros de 1903 y 1926. ¿Cómo ha respondido el público a esta rareza?

–Muy bien. Sabíamos que era un disco extraño pero estamos muy contentos. Cada uno tiene un hogar y el nuestro es Burgos pero nos hemos dado cuenta de que en otras partes entienden estas canciones de la tradición oral como suyas. La cultura es igual de importante en todas partes.

–Es la primera vez que tienen las letras y luego componen la música.

–No nos hemos ceñido cien por cien a las letras de los cancioneros, había composiciones que solo tenían cuatro versos. Hemos escogido las que tenían más significado y simbolismo para nosotros, que tenemos el recuerdo de nuestras abuelas y bisabuelas cantando esas canciones. Este disco es un homenaje a ellas, que eran superheroínas, carpinteras, agricultoras, ganaderas, cocineras, eran de todo.

–Son canciones populares pero no es un disco de música tradicional, hay rock, folk, reggae, ska, de todo un poco.

–Hay gente que ha dedicado años de su vida a estudiar y divulgar la música tradicional. No queríamos ser unos impostores sino dar una visión de esas canciones desde nuestra posición. Hacemos música con nuestros instrumentos y es lo que nos sale de dentro.

–Cumplen 11 años en los escenarios, ¿en qué momento están?

–En el mejor. Cada vez va más gente a vernos y nos sentimos muy a gusto con nosotros mismos y con nuestras canciones. Empezamos tocando en salas pequeñas, fuimos creciendo y ahora llegamos a las fiestas de San Mateo de Oviedo.

–¿Qué sienten cuando alguien de otro lugar de España canta "Miraflores" o "Mañana voy a Burgos"?

–Nos pone la carne de gallina que alguien de Asturias o Andalucía nos diga que tiene ganas de ir a Burgos porque escucha nuestras canciones. Burgos, nuestros vecinos, la gente de la nuestra tierra, nos ha tratado con mucho cariño y amor y esa es una de las claves de que sigamos aquí.

–¿Siguen sin discográfica, noles han tentado?

–No tenemos discográfica ni vivimos en una ciudad grande, seguimos en Burgos. Todo lo que hemos conseguido ha sido a base de currar. Sí nos han llamado de discográficas, lo valoramos y lo agradecemos pero vamos a nuestro paso y estamos muy contentos con esta forma de trabajar. Nos supone mucho curo extramusical pero nos permite seguir tomando nosotros las decisiones y eso no tiene precio.

–¿Conoce la escena asturiana?

–No mucho. Ahora estoy escuchando a Fernando Romero ("From"), escuché mucho a "Manta Ray" y Nacho Vegas. También "Ilegales". Acabo de descubrir a "L&R" y me gustan mucho. Conocí a Rodrigo Cuevas porque nos habló de él Raúl Refree, Hice una canción con "Alberto & García" que son grandes músicos y unos tíos fantásticos.

Se acaba la entrevista. A los pocos segundos suena de nuevo el teléfono: "Soy David, de ‘La M.O.D.A.’, que se me olvidó citar a "Desakato", que me encantan y no quería que se me olvidasen.