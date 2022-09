Twitter es una de las redes sociales más utilizadas a nivel global. El espacio web en el que puedes introducir 140 caracteres es el lugar donde gente de todo tipo comenta sus pensamientos. Desde un adolescente hasta un político. De un obrero a un Papa. Todos tienen cabida dentro de la red social del pájaro azul.

Dentro de la aplicación hay palabras que si son muy repetidas a lo largo del día se cuelan en tendencias y hacen que sean visibles para el resto del mundo. Es muy difícil entrar en esta sección, pero parece que Oviedo lo ha conseguido. Pero, ¿por qué ha entrado?

No tiene por qué ser un tema en concreto. Simplemente con que se repita la palabra se puede colar, por lo que la ciudad asturiana ha entrado debido en su mayoría al Real Oviedo, el equipo de fútbol.

Sin embargo, también tiene mucho que ver con las críticas a las fiestas de la capital, San Mateo. Estos días, un aluvión de personas se han sumado para protestar por la organización del festejo.

Uno de los motivos principales de estos lamentos llega por la duración de los conciertos. Sin ir más lejos, hace un par de días actuaba en la Ería, Alaska, cantante de "Fangoria", que explica: "nos dicen que nos hemos pasado de tiempo y no podemos cantar las dos últimas, lo sentimos". El público indignado tras haber pagado una entrada y ver somo su artista no podía concluir la actuación. La cantante utilizó las redes sociales para dar su versión de lo ocurrido: "Oviedo. Un público maravilloso y un final un poco raro porque había que cortar sí o sí a una hora determinada y nos quedamos sin hacer las últimas canciones. Cuando encendieron las luces del público pensamos seguir, pero no pudo ser porque nos hubieran cortado el sonido. En fin…"

Todo había comenzado mucho antes. "Nancys Rubias", con Mario Vaquerizo, pareja y manager de Alaska, al frente. Debía empezar su actuación a las 20.15 horas pero no lo hizo hasta las 21.02 horas, con 47 minutos de retraso. Su concierto fue de de 48 minutos, hasta las 21.50 horas, cuando se bajaron del escenario y comenzó el cambio de equipo para que tocase "La Casa Azul". A las 22.05 horas sonaba "No hay futuro", de la banda de Guille Milkyway. El grupo tenía que haber salido al escenario a las 21.30 horas. En este momento el retraso en los horarios previstos se había reducido hasta los 35 minutos. Pero siguieron los problemas. "Fangoria" había solicitado 45 minutos para el cambio de escenario entre "La Casa Azul" y ellos. El concierto de "La Casa azul" acabó a las 23.15 horas, una sesión de 70 minutos. Esa era la hora a la que tendría que haber salido "Fangoria" pero quedaba el cambio de equipos, que se prolongó hasta las 23.45 horas, que fue cuando "Fangoria" salió al escenario. A las 00.52 horas le dijeron que tenía que acabar y se despidió. Su concierto duró una hora y siete minutos. Faltaron dos canciones, como ella misma explicó.