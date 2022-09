El presidente del TSJA pide que se materialice el acuerdo para ocupar Ciencias "cuanto antes"

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, se reunió este mediodía con la Viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente para conocer de primera mano cómo se va a materializar el traslado de la Audiencia Provincial al edificio de Ciencias, y la ocupación por órganos judiciales de los edificios de Pedagogía y Formación del Profesorado. Chamorro aseguró que "el acuerdo no está cerrado ni mucho menos" e instó al Principado a que el traspaso sea "cuanto antes", porque las necesidades del partido judicial de Oviedo so acuciantes, puesto que está dividido en siete edificios judiciales, y muy pronto, el año que viene se creará el Juagado de Primera Instancia número 12 d Oviedo y no hay espacio para su ubicación.

En una segunda fase, indicó Chamorro, se ocuparían los edificios de Pedagogía y Formación del Profesorado para servicios tan necesarios como la oficina de desahucios, la de víctimas de violencia, aulas de formación, un salón de actos y una sala de vistas para "macrojuicios". Chamorro no quiso entrar en la polémica planteada por el rechazo de Canteli al traslado de Minas para que se instale en su edificio Ciencias, al menos provisionalmente, hasta que la Universidad disponga de nuevos espacios en El Cristo. "Que Ciencias se vaya a Minas y que esos estudios se vayan a Mieres o se queden en el mismo edificio, es una cuestión ajena al TSJA, depende de cómo se auto organice la Universidad, que goza de autonomía reconocida por la Constitución", remarcó. Y añadió: "Tuve contactos con responsables del Ayuntamiento que me transmitieron la idea de que no había ningún tipo de inconveniente, al contrario, les parecía una buena idea que los órganos judiciales ocupasen edificios de Llamaquique". Por tanto insistió en que "cuanto antes podamos ocupar Ciencias, mejor para los ciudadanos y la administración de Justicia" La Viceconsejera Vicente se ciñó al anuncio "que hizo el presidente del Principado, que es una gran noticia, una buena noticia, después de reuniones y negociaciones calladas que han dado resultado con un acuerdo entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Universidad". Sí indicó que "esos acuerdos se tienen que formalizar y materializar y no vamos a aventurar plazos". Eso sí, aseguró que "los primeros que los van a conocer son el presidente del TSJA y la Fiscal Superior, con los que la Consejera de Presidencia, Rita Camblor, se ha comprometido a tener una reunión con ellos en cuanto se conozca con un poco más de detalle cómo se van a materializar todos esos acuerdos". Vicente dijo que el el presidente del Principado "ha sido muy claro: ya se ha conseguido un acuerdo, otra cosa es que se materialicen los acuerdos de cesión o convenios, que están en marcha para que se firmen lo más rápido posible".