La cuarta función de "La dama del alba", el estreno mundial de Vázquez del Fresno que adapta la obra de Casona y que inaugura la temporada de ópera de Oviedo, no pudo acabar, este jueves, con un final más feliz ni sorprendente. El escenario del teatro Campoamor acogió una pedida de mano protagonizada por el barítono onubense David Lagares que sorprendió a público y a la propia prometida mientras todo el elenco recibía una larga ovación del público.

Lagares, un bajo-barítono nacido en Bollullos Par del Condado (Huelva) y formado en Sevilla debutó en el Campoamor con "Los pescadores de perlas", y después del título de Bizet ha regresado en las últimas temporadas. Esa estrecha relación que siente con la capital del Principado, los 75 años que cumple la temporada ahora y el estreno mundial de obra, como es el caso de "La dama del alba" le llevaron a pensar que era el momento y el lugar ideal para pedir matrimonio a su chica, Almudena Aguilar, una sanitaria sevillana. "Fue un poco improvisado porque al principio no sabía si el teatro me dejaría hacerlo, pero me gustaba que fuera en Oviedo porque aquí me he sentido siempre muy arropado y además era un estreno mundial", explica ahora. El jueves por la noche también se lo contó al público del Campoamor. En medio de los aplausos finales, David Lagares, que se reparte el papel del abuelo en el drama de Casona-Fresno con Luis López Navarro, reclamó la atención de los espectadores y les explicó su propósito: "Quería aprovechar esta ocasión tan especial que nos brinda Ópera de Oviedo para hacer algo que llevo tiempo pensando, porque Oviedo siempre me ha tratado genial, os siento como de la familia y quería haceros partícipes de algo que quedará también marcado en mi vida para siempre; en el público hay una persona muy importante para mí que quisiera que subiera al escenario conmigo".

Las intenciones de Lagares parecían ya, en ese momento, muy evidentes. Durante dos semanas su novia le había estado acompañando por Oviedo, pero sin sospechar que las dos funciones que su chico iba a cantar en el Campoamor, la del estreno del pasado día 11 y la de este jueves 15 de septiembre, acabarían con campanas de boda. Raúl Vázquez, asistente de escena, había ido a buscar a Almudena Aguilar a su butaca, la tomó de la mano, la acompañó al escenario y, bromea Lagares, "de camino al escenario yo creo que se iba arrepintiendo". Hubo pánico escénico e hizo falta casi darle un empujón para que saliera a escena. Lagares se arrodilló con el anillo en la mano mientras ella le susurraba el clásico "te mato, te mato". "Ella es muy tímida y sabía que era ponerla en un compromiso pedirle la mano delante de tanta gente, pero bueno, me lo agradece", celebra ahora el cantante.

Feliz de haber puesto el broche a esta "Dama del alba" con la pedida de mano, David Lagares siente que ha reforzado todavía más sus lazos con esta tierra y se siente ya "medio paisano vuestro". El idilio con Asturias y con Oviedo no llegará a ver una boda en Covadonga, pero, bromea, "lo mismo igual bautizamos aquí a un hijo".