"Siempre que llego a Oviedo me acuerdo mucho de Arturo Fernández"

Dos desconocidos con graves problemas coinciden en un hotel separados por una pared. Así arranca "El Aguafiestas", la última comedia protagonizada por Josema Yuste, que aterriza hoy en Oviedo con un pase esta tarde y dos mañana (teatro Filarmónica, hoy, 20.00 horas; sábado, 19.00 horas y 21.30 horas). El actor y humorista se mete en la piel de un asesino a sueldo para poder cumplir con su rifle desde la ventana, uno de sus “encargos”. Sin embargo, no lo tendrá fácil ya que su tarea se verá interrumpida por Ramón, interpretado por Santiago Urrialde, el huésped de la habitación contigua.

–Regresa al teatro con una comedia de enredos.

–El público se va a encontrar una comedia, sobre todo, muy original. Parte de dos situaciones encarnadas por dos personajes que van a vivir una situación casi trágica. Pero a partir de ahí se genera una comedia muy divertida y surrealista con situaciones extremas.

–¿Qué me dice del público ovetense, que bien conoce?

–Es entregado y dispuesto a pasarlo bien y que cuando está en fiestas se vuelca con el teatro, con la comedia. No es verdad que el público del norte sea frío, es un espectador muy sincero, que va al teatro a dejarse seducir, no a criticar.

–¿Qué recuerdos guarda de la ciudad?

–Muy bonitos, en el Teatro Filarmónica viendo a Arturo Fernández hace años y siempre que vengo a Oviedo me acuerdo mucho de él. A parte, tengo un especial cariño a la ciudad, es preciosa y al teatro especialmente.

–¿Son buenos tiempos para el humor?

–Nunca es mal tiempo para el humor. Cuando las cosas van mal es necesario y cuando van bien pues igual. La risa, que es la traducción del humor es como una aspirina para afrontar el día a día. Viene bien en época de crisis, de bonanza.

–Ha hecho reír a varias generaciones, ¿se arrepiente de algo?

–De nada. Ahora no haría algunas cosas que hice en su día, seguramente. Pero en el momento en que las hicimos era una sociedad diferente y se aceptaban algunas cosas, pero no me arrepiento de prácticamente nada.

–¿De no haberse dedicado a la interpretación ¿Qué camino habría elegido?

–Creo que sería médico. Pero tenía claro que quería ser lo que soy. Siempre he dicho que lo mío es vocacional totalmente y cuando sientes eso que es difícil de explicar, puede con todo.

–¿Qué tal en escena con Santi Urrialde?

–Ha sido muy fácil. Santiago es una gran persona, de una bondad extrema, fácil de llevar, de entender, de trabajar con él y luego, tiene mucha vis cómica algo muy importante para su personaje

–La comedia está escrita por el dramaturgo francés Francis Veber y no es la primera vez que interpreta obras suyas. ¿Cómo ha sido esta vez la experiencia?

–Es especialista en comedias de este tipo, pero con sello propio, que tiene trasfondo. Está muy bien escrita y desde el escenario observamos que el espectador está muy atento desde el minuto uno ya que muchas veces, están sucediendo dos cosas a la vez, en ambas habitaciones del hotel.

–Intepreta a un asesino a sueldo. Espero que nada que ver con él.

–Desde luego que no. No tengo nada que ver con este señor. Por eso es emocionante hacerlo. Tienes que hacer un personaje malo malísimo, frío, errático y, sin embargo, hacerle gracia a la gente. No es sencillo pero me pareció un reto bonito.