"Es muy probable que nos equivoquemos al tardar cinco años en hacer un disco"

Santi Balmes tiene una forma tan peculiar de hacer canciones que por mucho que las escuches siempre encuentras algo nuevo. Su grupo, "Love of Lesbian", uno de los más queridos y aclamados de país, estará esta noche en La Ería (22.30 horas) compartiendo escenario con "La M.O.D.A." (20.30 horas).

–Así como quien no quiere la cosa son una de las bandas más veteranas de la escena nacional.

–Cierto, no sé cómo tomarme esta pregunta, si como un cumplido o como un "pero no os cansáis?".

–Con apenas un año de existencia estuvieron en el Doctor Music, aquel gran festival ¿Cómo se sale de esa sin pensar que ya estás en lo más alto?

–Solamente viendo la gente que hubo en nuestro concierto no hizo falta bajar de las nubes. Éramos unos infiltrados. Fuimos muy felices, pero la verdad, no existía internet ni nada que viralizase nuestros primeros trabajos. No volvería a esa época, por muy romántico que sea.

–¿Cómo se pueden permitir cinco años sin sacar disco cuando parece que hay que sacar un single por semana?

–Esa es la pregunta del millón. Parece ser que debes estar mostrando material nuevo cada dos por tres. Es muy probable que nos estemos equivocando, pero cuando iniciamos gira, la verdad, es un no parar que nos impide por completo pensar en temas nuevos.

–Su último disco, "Viaje épico hacia la nada" (V.E.H.N.), ¿qué es?

–Es un viaje desde la instrospección hasta la liberación.

–Dos versos. "No es necesario tener principios, lo importante es tener finales" y "Murió Peter Pan viendo series en un sillón".

–La primera es una frase boutade, un juego de palabras demasiado tentador. En definitivas cuentas, los principios cambian dependiendo de cada siglo, así que es un intento de relativización. Y "Murió Peter Pan..." se refiere a la anestesia generacional, esa manera de darte por vencido sin saberlo, mientras estás tirado en un sillón viendo una maratón de series, por no pensar en la realidad, básicamente.

– Fueron los primeros en tocar durante la pandemia.

–Fue un momento histórico para nosotros. La coyuntura era tan negativa que muchos nos tomaron por inconscientes. Los resultados indicaron lo contrario y estamos orgullosos de que a partir de ese concierto muchos promotores y bandas perdieran el miedo.

– De dónde salen esas letras tan surrealistas ¿Qué desayuna Santi Balmes?

–Creo que no estoy muy bien de la cabeza. Esas letras, en el fondo, me equilibran. Y me encanta que la gente pueda ir descubriendo nuevos significados a cada escucha. Y, sorprendentemente, hay mucha gente que se sabe canciones larguísimas de pé a pá. Cosa que no deja de sorprenderme.