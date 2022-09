La miastenia gravis, la enfermedad que padecen unos 300 asturianos y que sufrió el naviero Aristóteles Onassis, "es muy caprichosa, y en muchas ocasiones resulta difícil de detectar; entre los síntomas están la dificultad para tragar y el cansancio de la musculatura del cuello".

Lo explicó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el neurólogo Germán Morís de la Tassa, jefe de sección de Trastornos Neuromusculares del HUCA, en un acto organizado con la Asociación de Afectados por Miastenia de Asturias, que preside Arturo Muñoz Cabal y cuya secretaria es Isabel Álvarez Alfonso.

Morís llamó la atención sobre la necesidad de dedicar más recursos para investigar tratamientos que ayuden a frenar la miastenia, aunque recalcó la necesidad de evitar los fármacos y hacer hincapié en la prevención, por ejemplo, evitando las infecciones que desencadenan la miastenia. "Hasta 2016 no se demostró que operar a los pacientes era efectivo", señaló Morís. "En la miastenia la conexión entre el nervio y el músculo no se realiza bien; los anticuerpos de acetilcolina no llegan bien al músculo, porque los bloquea el propio sistema inmunitario", añadió el especialista.