Una gira "peligrosa" y la ciudad que vivió para contarla

Aunque el concierto de Elton John, en julio, fue el gran ensayo general de lo que iba a ser el del 20 de septiembre de Michael Jackson, también en el Tartiere, el Ayuntamiento y el público todavía tendrían que superar varias pruebas hasta que, tras cinco minutos de intro, sonara "Jam" y el "Rey del pop" pusiera en marcha toda aquella pirotecnia pop en el campo del Oviedo. El anticipo de lo que se iba a poder ver en la capital del Principado se probó en Wembley a principios de agosto. Allí viajó la prensa local y los técnicos municipales para poder ver en directo algunos de los trucos que luego se reproducirían en Oviedo, como ese salida por los aires del cantante (o su doble), autopropulsado por un pequeño cohete, o el coro de niños que cantaba con él "Heal the World". Después del buen resultado de Elton John, los asturianos volvieron de Londres con más propuestas de grandes conciertos. La concejala de Festejos, Alicia Castro, habló de grandes proyectos que aún no se podían concretar. El técnico de Festejos Roberto Sancifrián revela ahora que se trataba de un concierto de Amnistía Internacional con estrellas internacionales que se desarrollaría en Oviedo tres días después del de Michael Jackson, aprovechando toda la infraestructura montada para la ocasión. Al final, lo de Amnistía Internacional no salió, y Alicia Castro tampoco sobrevivió al cargo. A las pocas semanas, Gabino de Lorenzo puso pegas a la programación de San Mateo prevista para aquel año y afeó, públicamente, los retrasos del contrato con Michael Jackson. Alicia Castro regresó de urgencia de sus vacaciones, defendió el trabajo realizado por su equipo y dimitió de su cargo en Festejos.

A pocas semanas del concierto estrella sobre el que ya giraba toda la ciudad, hasta el punto de que el cartel de las fiestas imitaba la portada del LP "Dangerous", otros técnicos tuvieron que hacerse cargo del trabajo. Carmen Granda fue una de ellas. No estaban acostumbradas a la programación de festejos. "Sé que fue una locura, que tuvimos que hacer frente a todo tipo de contratos con los que no estábamos nada familiarizadas, que estábamos como muy perdidos". Pero las cosas salieron. El Ayuntamiento puso en marcha toda su maquinaria y echó mano hasta de las contratas municipales para que buscaran entre amigos y conocidos mano de obra para levantar el escenario y que el Tartiere pudiera acoger el gran circo del "Rey del pop". Uno de aquellos chavales que se ganó sus buenos duros montando el escenario recuerda hoy que estuvo bien pagado y que las condiciones eran buenas. El primer día llevó un bocadillo de casa y se encontró que había catering. Estuvieron como una semana trabajando y por el medio llegó el anuncio de que el concierto se trasladaba al día 21, lunes. Era el día de San Mateo, más atractivo, pero el cambio llegó a solo cuatro días de la fecha prevista, con la mayoría de entradas (costaban 4.000 pesetas) ya vendidas. Pese a la incertidumbre, Jackson aterrizó finalmente en Asturias, le recibió un niño (el hijo de la traductora) y se refugió en el Reconquista, tomado por los fans. En el Tartiere, ya convertido en sus oficinas, había mandado instalar varios trenes eléctricos y un scalextric. Llegó a las ocho menos cuarto en una comitiva de Mercedes mientras en el estadio actuaba la artista de música electrónica Rozalla Miller. Después sonaron "The Beatles" y tras ellos, el show. "Wanna be startin’ somethin", "Human Nature" o "I just can’t stop loving you" fueron deleitando a los fans en un concierto espectacular..

Cuando acabó el "I just can’t stop loving you" hubo movimiento en las primeras filas. Por el foso apareció un personal de seguridad muy diferente al que hasta entonces había estado vigilando la primera fila. Eran mucho más altos, un par de armarios afroamericanos con linternas buscaban entre el público y se fijaron en una chica que, desde tercera fila, de puntillas, acompañada por sus amigas, trataba de no perder detalle del concierto. Los hombres de Jackson la sacaron por los aires, la depositaron en el foso y la dirigieron hacia el backstage mientras le daban instrucciones. En una gira como "Dangerous" no hay margen para las improvisaciones. En el minuto escaso que tardó en llegar al escenario le explicaron que iba a salir a bailar con el cantante y le indicaron lo que tenía que decir: "I love you, Michael". La frase, recogida en los periódicos del día siguiente como un diálogo candoroso entre estrella y fan ("I love you too", contestó el músico) formaba parte del guión del espectáculo, y los colaboradores del músico no lanzaron a Lorena al escenario hasta no estar convencidos de que no se le iba a olvidar la frase. Lorena Carbajo fue la envidia de sus amigas los tres minutos que bailó el "She’s out of my life", del disco "Off the wall", con Michael Jackson. El público despidió aquel breve encuentro entonando un "Cielito lindo" y aquella joven estudiante de Mieres fue depositada en el mismo lugar que ocupaba en el público con la misma eficacia con la que había sido trasladad al escenario.

Lorena Carbajo no ha contado tantas veces como uno pueda suponer que una noche bailó con Michael Jackson en el Carlos Tartiere. Esta ingeniera informática, nacida en Mieres y que trabaja como directora ejecutiva en el área de tecnología financiera del banco Standard Chartered en Singapur, vivió aquel episodio "como teenager", con la intensidad lógica de alguien que es fan de una estrella y logra, por puro azar, un encuentro tan exclusivo. "Pero si me pasa hoy, igual me lo tomaba a risa", relata. Afincada en Singapur desde 2004, ha conservado los recuerdos de aquella noche para ella, en su anecdotario íntimo.

El "Rey del pop" todavía ofreció más sorpresas al público ovetense, la más destacada, la aparición de Slash, que solo se repetiría una vez más, en Tokio y que aquella noche propiciaría su inesperado desembarco en el Pinón Folixa para improvisar un poco de rock’n’roll con los asturianos "Stormy Mondays". Con Jackson Slash tocó "Black or White" antes de que un coro de niños, seis de ellos asturianos, cantaran con la estrella "Heal the World". Cuando todo acabó, la cuadrilla de trabajadores contratados para la ocasión tomaron el escenario para desmontar en un tiempo récord. Trabajaron hasta el mediodía del día siguiente, felices porque les pagaban por horas, como zombis del vídeo de "Thriller". El concierto de Michael Jackson en Oviedo costó al final 154 millones de pesetas, dejó 34 millones de déficit y un recuerdo imborrable en aquella ciudad y en aquel tiempo. Jacko fue nuestro Cobi y nuestro Curro. La mascota de aquel Oviedo 92.