El Principado negocia un alquiler para usar los edificios de la Seguridad Social en el Cristo

El nuevo plan del gobierno regional para los terrenos del viejo HUCA se parece por fuera al que lleva sobre la mesa desde hace cinco años y que el mismo Principado puso en marcha, pero modifica sustancialmente algunos aspectos para hacerlo viable en el menor tiempo posible, según ha expresado esta semana el propio presidente del Principado, Adrián Barbón. La idea del campus universitario estaba ya en el proyecto Hucamp! que ganó el concurso internacional de ideas impulsado por el gobierno asturiano en octubre de 2017, pero pasaba por la construcción de nuevos edificios. Además, la operación urbanística incluía la adquisición del patrimonio de la Tesorería de la Seguridad Social, un objetivo que había hecho encallar el plan recientemente y que ahora, en un giro de guión inesperado, se modifica por un acuerdo de cesión.

Según ha podido confirmar este periódico de fuentes del Principado de Asturias, la clave para el anuncio realizado esta semana por Barbón, con el que a raíz de un rápido traslado de la Universidad al Cristo se despeja la tantas veces anunciada "ciudad de la justicia de Llamaquique", está precisamente en esa cesión, que según las mismas fuentes está ya apalabrada pero sin una cifra.

Las negociaciones entre el Principado y Madrid pasan ahora por negociar ese canon que permitirá al gobierno regional utilizar los edificios de maternidad, consultas externas y silicosis del viejo hospital para que la Universidad traslade allí el grueso de los estudios que ahora ocupan el campus de Llamaquique, principalmente Ciencias y Formación del Profesorado y Educación. El ejecutivo asturiano pretende que la cesión sea por muchos años y que el canon sea asumible para las arcas regionales. Desde Madrid, no obstante, la Tesorería de la Seguridad Social podría poner los mismos reparos que había puesto al planteamiento inicial del plan del Cristo, en el que los aprovechamientos urbanísticos que se le ofrecían no cumplían con la valoración de su patrimonio. Hay que recordar que la Seguridad Social cuenta con una Ley general que regula también su patrimonio, "afecto a sus fines y distinto del patrimonio del Estado". Que todo lo que es de la Seguridad Social tenga que revertir de una u otra forma en la caja general de la que salen las pensiones obliga, pues, a los gestores de dicho patrimonio a establecer una serie de exigencias altas respecto al rendimiento que puedan generar todos esos inmuebles.

Por otra parte, es cierto que negociar una cesión resulta más sencillo que una adquisición, pues, dada la protección legal de su patrimonio, en Madrid siempre estarán más dispuestos a una cesión por muchos años que a desprenderse definitivamente de su patrimonio.

No obstante, la operación ofrece otros problemas legales contemplada desde el Principado, pues no será fácil aprobar grandes inyecciones de dinero en unos edificios que, a la postre, no pertenecen al ejecutivo regional.

En el Principado insisten de momento en que hay muy buenas perspectivas de llegar a un buen acuerdo con la Seguridad Social, hasta el punto de que se asegura que el presupuesto del año que viene contará ya con una partida para la rehabilitación de los edificios de maternidad, consultas externas y silicosis.

Mientras el Principado trata de acelerar la reconversión de esos inmuebles, la Universidad también ha puesto en marcha una consulta a todas las facultades involucradas en el traslado para que detallen, sobre el papel, cómo sería su facultad ideal. Es de suponer que esa lista de requisitos indispensables para el funcionamiento de esos estudios (Ciencias y Formación del Profesorado y Educación) permitirá a los técnicos regionales hacerse una idea de cuál de los tres edificios puede cumplir mejor con las necesidades de cada uno de los centros para asumir la rehabilitación en las mejores condiciones posibles. Por el medio, el edificio de Minas serviría para alojar transitoriamente los estudios hasta que la rehabilitación esté lista.

El código de edificación y la norma urbanísitca complican el cambio de uso, alertan los expertos

El cambio de uso de los tres de edificios todavía tendrá que superar otros escollos legales, como la normativa urbanística y los requisitos del Código Técnico de la Edificación.

Desde el punto de vista de la tramitación urbanística, el plan del Cristo que estaban negociando Principado, Administración central y Ayuntamiento estaba a la espera de la aprobación inicial de un plan especial y de la modificación parcial del plan general. El Ayuntamiento paralizó ese trámite al comprobar que ni el Ministerio del Interior estaba conforme con quitar la comisaría de Buenavista ni la Seguridad Social con sus aprovechamientos. El plan, aprobado en 2017 y con un nuevo impulso en enero de 2020, se dio por muerto este año y a las pocas semanas se volvió a anunciar un intento de rescatarlo. Si el rescate es el nuevo proyecto anunciado por el Principado, la diferencia en cuanto a usos y tramitación obligará a volver a empezar de cero los procesos: documento de prioridades y tramitación urbanística del nuevo plan. A menos que se busque otra fórmula.

Pero si el cambio de usos no es una tarea rápida por la tramitación urbanística que exige, los requisitos del Código Técnico de Edificación, señalan varios expertos consultados, complican todavía más la operación.

Maternidad, silicosis y consultas externas son edificios asistenciales de hace años, y convertirlos en aularios exige, además de las reformas, adecuarlos a los requisitos actuales para esos nuevos usos. Según lo previsto en el plan del Cristo inicial, esos bloques tenían usos similares (centro de salud, residencia de ancianos) lo que permitía, incluso, evitar la tramitación de un cambio de uso._El edificio de maternidad, que sí estaba previsto para la Universidad, tampoco iba a cumplir una función docente, sino de servicios y bibliotecas._Esas modificaciones parecían más fáciles que las de una reforma integral para que fueran aptos para dar clases, motivo por el que se proyectó la construcción de edificios de nueva planta. Aunque el Principado sigue adelante con la demolición del viejo hospital, donde se iban a levantar esos nuevos aularios parece que, de momento, la construcción de nuevos edificios queda aparcada.

El Principado dice que la decisión de trasladar Minas a Mieres "ya está tomada" y es "positiva"