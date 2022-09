"¿Y si Canteli propone al Rector como próximo pregonero?

Juan Vázquez nació en Boo, vivió entre Caborana y Pola de Lena, se fue a Madrid y regresó a Oviedo para quedarse. Vecino del Parque de Invierno, ha visto durante décadas los fuegos de San Mateo desde el sofá. Este año tendrá que acercarse hasta Montecerrao porque aún le quedan ganas de fiesta.

–Xente de Oviedo, ¿tambor o gaita?

–Tambor y gaita, pero también sinfónica, ópera, pop, rock, rap... Oviedo es música, todas las músicas.

–¿Cuál fue el mejor y peor concierto que ha disfrutado en las fiestas de San Mateo?

–El mejor, seguramente cuando Michael Jackson descendió sobre Oviedo en aquel año mágico y mítico del 92. El peor lo he borrado de mi memoria.

–¿San Mateo, un lugar propicio para el amor o para el desamor?

–Las fiestas son para celebrar y el desamor no se celebra, se sufre.

–Mejores lugares para comerse el bollu

–Yo el bollu en Oviedo lo relaciono siempre con el Campo de San Francisco.

–El mejor mojito que ha probado nunca en San Mateo fue...

–En el Rincón Cubano. No era, desde luego, el mejor mojito, pero no hay duda de que era el mejor sitio para tomarlo(s).

–¿Cuál fue su gran noche mateína?

–Soy ya mayor y he acumulado demasiadas grandes noches mateínas.

–¿Vió a Slash en el Pinón?

–No. Habría sido demasiado Michael Jackson y Slash en la misma noche. Luego he tratado de recuperar esa asignatura pendiente escuchando a los “Stormy Mondays”

–Si pudiera recuperar un chiringuito de los antes, uno solo, sería...

–Seguramente el Pinon Folixa es el que más se lo merece, aunque yo tengo indultado al Rincón Cubano.

–¿Es de celebrar en la calle (casetas, chiringuitos) o se refugia en los bares de siempre?

–Las fiestas no son para refugiarse sino para salir a la calle; no son para hacer lo de siempre sino cosas distintas.

–El día de América en Asturias, ¿va al desfile "haiga" lo que "haiga"?

–Aunque “haiga” siempre más o menos lo mismo, hubo una época en que me gustaba ir. Ahora las cosas han cambiado tanto que en los últimos años el desfile me ha pillado dando clases y me inspira más la idea de un día de Asturias en América que el de América en Asturias.

–Carrozas de San Mateo. Un par de ejemplos

–De eso hay mucho más de un par de ejemplos, pero está feo citarlos.

–¿Qué pinta en San Mateo la Romería del Cristo?

–En San Mateo debe haber cabida para todo. A mí me evoca que al día siguiente he de cruzar la calle para seguir con la “romería” diaria de los estudiantes del Campus del Cristo.

–Si yo le digo paxarina...

–Me recuerda que me las traía mi madre porque yo nunca me levantaba a tiempo.

–El mejor lugar para ver los fuegos era siempre...

–Como soy de la zona, he visto tantos años los fuegos desde el Parque de Invierno, que me costará cambiar la perspectiva.

–¿Es más fácil ganarse la perdonanza o evitarse una buena resaca en San Mateo?

–Tienen algún parecido. La resaca me parece una especie de perdonanza laica, en que pasas del jubileo al arrepentimiento.

–¿Es de temporada de teatro en el Filarmónica o de inaugurar la ópera en el Campoamor?

–De ópera, que siempre ha mantenido un excelente nivel. En todo caso, yo soy de la tercera función.

–¿De dónde sale Mateín?

–¿Dónde se mete el resto del año?

–¿Para salir en San Mateo es mejor por semana o el fin de semana?

–Para todo es mejor salir por semana. Es un privilegio para fiesteros sacrificados o que pueden permitírselo. En fin de semana San Mateo se transforma en otra cosa.

–¿El pregonero ideal que todavía no ha visto nunca en el balcón del Ayuntamiento?

–¿Te imaginas que el alcalde propusiese al rector como pregonero?

–¿Con qué político ovetense se iría de juerga en una noche mateína?

–Yo a los políticos ovetenses los prefiero de día y los reservo para épocas no festivas.