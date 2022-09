Loquillo e "Ilegales", cuarenta años de rock and roll, esta noche en La Ería

Aquellos que gusten del rock, de las guitarras afiladas y de la actitud en el escenario tienen hoy una cita en el escenario de La Ería. Loquillo (21.00 horas) e "Ilegales" (22.30 horas) llegan a las fiestas de San Mateo inmersos en intensas giras y con ganas de demostrar que, aun teniendo 40 años de escenarios a sus espaldas, son capaces de golpear tan duro como haga falta.

El Loco y Jorge Ilegal han grabado juntos "Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido". Lo han hecho para el último disco de "Ilegales". Hoy volverán a jugárselo en el escenario con la certeza de que si lo pierden de nuevo es que han hecho lo correcto.

Queda la duda de si se subirán juntos al escenario a cantar esa canción con la que "Ilegales" está abriendo los conciertos de su gira "La lucha por la vida". En principio parece que no será así "pero en el rock nunca se sabe", aseguraba Jorge Martínez hace unos días en este periódico.

El de esta noche es el concierto más asturiano de los que se han programado en estas fiestas de San Mateo. La banda de Jorge nunca se ha ido de Asturias, pese a recorrer todo el mundo, y hace años en el la escudería del Loco se integró Igor Paskual, el rey del glam asturiano en el cambio de siglo con "Babylon Chat", formación que dejó en 2002 para comenzar a trabajar con "Loquillo", y ya han pasado nada menos que 20 años.

Las dos formaciones mantienen activo un repertorio de canciones que santo y seña del rock patrio. Ahí están, y si nada lo impide, "El rompeolas", "Carne para Linda", "El ritmo del garaje, "La mataré" o "Cadillac solitario", en el caso de Loquillo, y "Agotados de esperar el fin" , "Eres una puta", "Europa ha muerto", Tiempos nuevos, tiempos salvajes", "Hola mamoncete" o "Soy un macarra", en la colección de "Ilegales".

Una descarga de guitarras eléctricas para una noche de domingo que avanza el fin de las fiestas de San Mateo de las que solo quedará ya el concierto del martes.