Canteli destaca el "éxito" de las fiestas: "Los que no lo vean están un poco ciegos"

Alfredo Canteli no tiene dudas. El pasado sábado salió a dar un paseo y tras observar la ciudad a rebosar de gente y las dificultades de los coches para circular se cargó de optimismo. "Las fiestas se van a mantener porque son un éxito y no hay más", indicó este domingo antes de participar en los actos del Día de Galicia en Asturias, en los que restó credibilidad a quienes hablan de fracaso por la escasa afluencia de público en las primeras jornadas de las celebraciones. "Hay muchísima gente pasándolo muy bien, con un gran ambiente, sin ningún problema, es el Oviedo que yo quiero. Los que no lo vean es que están un poco ciegos", reivindicó el regidor.

El máximo representante municipal destacó la gran acogida que están teniendo los conciertos de La Ería, los cuales suman unos 40.000 asistentes desde el chupinazo del pasado día 9. Una gran acogida que, a su juicio, tuvo su punto más álgido en la noche del pasado sábado. "Hosteleros y ovetenses dicen que fue una noche inolvidable, con 9.000 personas en la carpa pasándolo bien. Si eso es un fracaso que venga Dios y lo vea", sostuvo, asegurando que la escasa afluencia en determinadas jornadas de las fiestas es la tónica habitual de todas las ediciones. "Son unas fiestas largas, que empezamos el día 9 con el pregón y unos días, tres o cuatro días por semana hay menos gente, es normal porque siempre fue así, pero entramos en el final de fiestas y ayer era impresionante", añadió. "Esto va de mayorías y la mayoría está feliz con San Mateo", dice el regidor Canteli se mostró, no obstante, dispuesto a tratar de corregir algunos fallos que considera menores. Concretamente admitió estar valorando la posibilidad de recuperar las verbenas y concentrar más las casetas hosteleras para dar un mayor impulso al ambiente festivo del paseo del Bombé. "Pequeñas cosas" que solo tendría posibilidad de llevar a cabo si finalmente es reelegido para un segundo mandato tras las elecciones municipales de mayo de 2023. El Ejecutivo municipal se siente respaldado para seguir adelante con el nuevo modelo festivo implantado en 2021, poniendo punto final a 38 años de los tradicionales chiringuitos gestionados en el Antiguo por asociaciones de diverso tipo. "Esto va de mayorías y la mayoría está feliz con San Mateo", aseveró, recordando que su propuesta, incluida en el programa electoral, fue refrendada en las urnas por los carbayones. "Dije en campaña que no me gustaban los chiringuitos y en cuanto pudimos los cambiamos", declara en relación a unas instalaciones de que las que, asegura, "sanitariamente no eran limpios". Los conciertos de La Ería suman 40.000 asistentes desde el inicio de los festejos Respecto a las acusaciones de los concejales de Somos Ana Taboada y Rubén Rosón sobre lo que calificaron como una "privatización" de las fiestas, Canteli se muestra tajante. "Los chiringuitos estuvieron 40 años entregados a dedo fundamentalmente a partidos políticos y a asociaciones afines a ellas, nosotros estamos sorteando todos los puestos de hostelería entre todos los negocios que tienen abierto un establecimiento y puede venir cualquiera de España", esgrimió para, seguidamente, calificar como "muchas tonterías" las críticas de una oposición a la que acusa de aprovecharse del anterior modelo. "Aquello les daba para comer gratis todas las fiestas y ahora no lo tienen y les daba un ingreso para el año", denuncia. Tumba política Por su parte, Somos advirtió este domingo que el "fracaso" del modelo festivo impuesto por PP y Cs pueden ser la "tumba política" de Alfredo Canteli, después de ver cómo cientos de ovetenses salían a la calle el pasado viernes para pedir la vuelta de los chiringuitos. El edil Ignacio Fernández del Páramo subrayó este domingo que las medidas de ampliación de horarios en casetas hosteleras y negocios implementados por el Ayuntamiento podría llevar al Alcalde y varios ediles de gobierno a "sentarse ante los tribunales por su sumisión a los intereses hosteleros".