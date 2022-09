El 14 de septiembre se inició en la Catedral el Jubileo de la Santa Cruz (La Perdonanza), que se prolonga hasta mañana, miércoles 21, día de San Mateo, cuando se expone en la seo el Santo Sudario.

Con este motivo El Club Prensa Asturiana acoge hoy a las 20.00 horas una conferencia de César Barta Gil, físico, escritor y miembro del Centro Español de Sindonología; autor del libro "The Sudarium of Oviedo. Signs of Jesus Christ´s Death", (Sudario de Oviedo. Señales de la muerte de Jesucristo), en el que analiza los estudios forenses, químicos, físicos, fotográficos e históricos, realizados por el equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología. Le presentará Benito Gallego, deán de la Catedral.

Abordar los maltratos cuando se han padecido es complejo. Mónica Suárez Rueda lo hace en su libro "Las heridas del alma", con una espectacular portada de César Frey (El Séptimo Crío). La presentación de la novela tendrá lugar el jueves a las 19.30 horas. La autora estará acompañada por el escritor Ángel Luis Rubio. El viernes a las 19.330 horas el protagonismo será para la historia, con un coloquio sobre el libro "Volver a Stalingrado. El frente del este en la memoria europea, 1945-2021" (V Premio Internacional de ensayo Walter Benjamin 2021). Intervendrán Xosé Manuel Núñez Seixas, historiador, autor del libro que reconstruye aquel frente del este en la posguerra, durante la Guerra Fría y hasta la actualidad, con Ucrania como trasfondo; Antonio Muñoz Sánchez, doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo de Florencia; y Francisco Erice, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo. A las 18:30 horas se presentará la Marcha Cicloturista "Ciudad de Oviedo".