¿Es el Santo Sudario de Oviedo la pieza de lino que cubrió la cabeza de Jesús al ser crucificado? Esa pregunta es la que los sindonólogos se llevan haciendo desde hace décadas. César Barta, físico y miembros del Centro Español de Sindonología, defendió ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la autenticidad de la pieza que se venera en la ciudad desde el siglo XI y que hoy, con motivo del fin de La Perdonanza, volverá a mostrarse a los fieles en la seo ovetense.

"Gracias al Sudario de Oviedo se conoce la secuencia entre la muerte de Jesús y el entierro y eso de por sí ya es muy significativo", aseguró César Barta, que estuvo acompañado por Benito Gallego, deán de la Catedral.

"Lo primero que hay que aclarar es que el Sudario no es la Sábana Santa, que se guarda en Turín", señaló el especialista, que fue desgranando los resultados de diferentes investigaciones que demuestran que las señales que contiene el Sudario, el "Pañolón", coinciden con las heridas y padecimientos del crucificado, así como con sus características físicas .

"El relicario en el que se expone el lienzo contiene gases para que no se deteriore; en realidad, tiene el tamaño de una toalla y se sujetaba a través de un cosido, al pelo del difunto", explicó.

El Sudario salió de Jerusalén en el año 614, huyendo de la invasión persa, y entró a España por Cartagena; pasó por Sevilla y escapando de los sarracenos llegó a Toledo. En el siglo IX alcanzó Oviedo. En realidad, ese viaje descrito por Barta es el que hizo el Arca Santa, que contenía decenas de reliquias. "Lo cierto es que tampoco tenemos constancia de cuándo entró el Sudario en el arca", aseguró el conferenciante, autor del libro "The Sudarium of Oviedo. Signs of Jesus Christ´s Death", (Sudario de Oviedo. Señales de la muerte de Jesucristo), en el que analiza los estudios forenses, químicos, físicos, fotográficos e históricos, realizados por el equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología.

"Cuando Jesús estaba en posición vertical, aún en la cruz, rodearon con el lienzo la mitad de la cara, hasta la oreja derecha; pero llegó un momento en el que se desdobló con un nudo en la parte alta de la cabellera, que ha sido muy importante para la constatación histórica", relató. Los trabajos realizados también permiten saber que el Sudario fue retirado pronto y espolvoreado con aromas. "También se han encontrado manchas de sangre que proceden de heridas hechas con objetos punzantes, que cuadran con la corona de espinas y con heridas infringidas con el látigo romano, ya que tienen la separación y las dimensiones que corresponden a esa flagelación", abundó César Barta.

Tampoco pasó por alto el hallazgo de aloe, incrustado con la sangre, que al secarse no se ha perdido con el paso de los siglos. A lo largo de la exposición, Barta mostró hasta imágenes al microscopio de los coágulos de sangre en los que se aprecian glóbulos rojos.

El 14 de septiembre se inició en la Catedral el Jubileo de la Santa Cruz (La Perdonanza), que se prolonga hasta hoy, día de San Mateo, cuando se expone en la seo el Santo Sudario. "El Sudario aparece mencionado en el Evangelio de San Juan, que vio los lienzos tendidos y la tela que cubrió la cabeza del Señor en sitio aparte; ese sudario, un lienzo de lino manchado de sangre es el que Oviedo venera desde hace muchos siglos", explicó Benito Gallego. Desde 1985 se baja al centro del presbiterio por la cantidad de gente que se junta y desde 2014 se expone en una vitrina que pesa 22 kilos.

Abordar los maltratos cuando se han padecido es complejo. Mónica Suárez Rueda lo hace en su libro "Las heridas del alma", con una espectacular portada de César Frey (El Séptimo Crío). La presentación de la novela tendrá lugar el jueves a las 19.30 horas. La autora estará acompañada por el escritor Ángel Luis Rubio y por César Frey. Una de las mayores pruebas de debilidad mental es el maltrato. Suárez Rueda cuenta una historia real de continuos malos tratos, a lo largo de más de medio siglo, capaz de poner el vello de punta.

