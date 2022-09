“El día del bollu lo vivimos como todo un acontecimiento porque nos reunimos toda la familia para compartir y pasarlo bien”, dice Arelys Villamarín, ecuatoriana afincada en Oviedo, que acude con su familia cada año al Campo San Francisco a “celebrar y comer. Es una cita sagrada en el calendario e intentamos no fallar”. El habitual bollu y la sidra como novedad este año, copaban el césped en un día en el que el tiempo acompañó “por suerte hace un día buenísimo. Otras veces nos llovió y no pudimos venir”.

Bajo el sol, la multitud acogió el día como una vuelta a la normalidad y como un reencuentro con recuerdos de infancia. Gerardo González, vecino de Oviedo y miembro de la SOF -Sociedad Ovetense de Festejos- se emociona al recordar los días del bollu que lleva a sus espaldas. “Vengo a recoger el bollu con mi madre y la verdad es que es un día que espero siempre con ganas. Llevo 40 años en Madrid, pero esta tradición es algo que conservo desde que tengo 6 o 7 años”. El arraigo familiar es uno de los vínculos que unen a muchos de los que se congregaron en torno al mantel, una celebración que pasa de padres a hijos. Es el caso de María Dolores del Río, miembro veterano de la SOF desde hace 60 años. “Vengo desde niña y es una tradición muy importante para mí que también inculqué a mis hijos, de hecho, vengo con el pequeño", cuenta del Río, quien pone como pega que este año den sidra en lugar de vino: “A mí la sidra no me gusta, me presta más el vino, aunque soy asturiana de pura cepa”.

Desde el otro lado del Atlántico, la tradición también tiene adeptos. “Somos de Venezuela, pero nuestro abuelo era de Infiesto, por lo que el día del bollu para nosotros es una vuelta a las raíces”, asegura Anais Cueria, quien, acompañada de su familia, elige el Campo San Francisco como lugar de reunión “porque aquí mi hijo lo disfruta más”. Los conciertos, los fuegos… todo es poco cuando la celebración coincide con una bienvenida tras 10 años en el extranjero. “Volver justo por San Mateo, para el bollu presta un montón”, confiesa Yeraldinne Cueria, que vive la fiesta como una incondicional.

Otros que volvieron “a casa” hace 8 años son la familia Carone. “Desde que regresamos de Venezuela, celebramos el día del bollu cada año, como lo hacía mi abuela que era de Oviedo. Es un día al que no faltamos, somos socios de la SOF, como mi abuela, vamos a buscar el bollu y siempre lo celebramos aquí en el Campo San Francisco”.

Entre bocado de empanada, bollu o tortilla, también hubo espacio para la crítica. La vuelta de las fiestas grandes de Oviedo, marcadas por su nuevo modelo, sin chiringuitos y con los conciertos desplazados del centro, es algo que muchos echaron en falta en la presente edición. “No había ambiente en el centro. El otro día, salimos de cenar y quisimos ir a tomar algo y estaba todo cerrado. Una pena porque la ciudad se veía muerta”, lamenta Margarita Díaz. A este sentir se une Javier Rojo, quien añora “el San Mateo anterior. El cambio de modelo, la privatización de todo, el centro vacío, los conciertos de pago, de hecho, no fui porque entiendo que, al menos algunos, deberían ser gratuitos y no llevarlos al extrarradio”, añade.

“Está muy bien que este año nos hayan dado sidra, pero nos faltó el vaso”, bromea Mila Garzo, incondicional de las fiestas que acudió a celebrar el fin de las fiestas acompañada de unos amigos con los que hace el Camino de Santiago. “Es una fecha tradicional, de cuando éramos nenos y veníamos con las pandillas y ahora pues venimos reivindicando algunas cosas”, afirma mientras señala su camiseta en la que se lee “ronda norte no”.