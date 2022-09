Canteli: "Hay cosas que corregir el año que viene, pero en lo fundamental la fiesta va a seguir así"

La romería del Cristo de las Cadenas, como manda una tradición interrumpida durante los años del covid, volvió a marcar ayer el cierre definitivo de San Mateo y el inicio de un curso político que este año viene marcado por las elecciones de mayo. El Alcalde, Alfredo Canteli, evitó hablar de listas, concejales y alianzas entre partidos y prefirió centrarse, de nuevo, en las fiestas, aunque con algunas llamadas de atención a la oposición. El regidor ovetense volvió a defender la programación festiva desarrollada por su equipo, aunque admitió algunos errores que ya se han empezado a corregir y adelantó algunos refuerzos para el próximo año, como más música en directo en algunos escenarios. "Hay cosas que corregir el año que viene, pero en lo fundamental las fiestas van a seguir así", resumió.

Antes de acceder a una abarrotada iglesia del Cristo de las Cadenas, a Canteli le preguntaron por este punto final a San Mateo y llegó a parecer que iba a hacer un balance crítico. "Se acaba este, pero espero que haya muchos más, y, si dios quiere, mejores que este". Pero no era que el de 2022 haya sido malo, pese a las críticas. Ayer el equipo de gobierno estaba en el Cristo y luego iba al Truébano porque, insistió, "esta es una tradición de siempre que apoyamos y que seguiremos apoyando, estoy feliz de estar aquí y a ver si el tiempo acompaña".

Del resto, todo bien salvo los que han protestado. "¿Quiénes critican?" se preguntó el Alcalde. "Los que no hicieron nada y abandonaron Oviedo cuatro años". Las fiestas de este año, defendió, fueron "pensadas para Oviedo, para los barrios", y retó a los periodistas a que preguntaran a ver si estaban contentos "en el Cristo, con la romería del Truébano, en Valentín Masip, en la Ería, en La Corredoria con la orquesta...". Después Canteli volvió a insistir en las razones por las que se modificó el modelo festivo: "Para nosotros las fiestas son así, dijimos en campaña que no queríamos los chiringuitos tradicionales, que los cambiaríamos". Pese a todo, admitió que "hay que corregir" y citó, entre otras cuestiones, el problema de los horarios, lastrados por unos pliegos que se habían redactado en tiempos de pandemia. "Pero en lo fundamental va a seguir siendo como este".

Como novedades para el San Mateo de 2023 citó una orquesta en el Bombé, "y algo más al otro extremo". De alguna forma insinuó que habrá más música en directo en la ciudad, una de las quejas de este año, y pero insistió en que también esos cambios serán consecuencia del criterio de su equipo de gobierno y no de los que critican el modelo. "Los que quieren gobernarnos no lo van a conseguir, gobernamos nosotros, para bien o para mal", insistió, y volvió a explicar que los horarios "se corrigieron". "Nosotros nos adaptamos y reconocemos que se podía mejorar, y lo mejoramos", resumió en lo más parecido a un "mea culpa" que se puede haber escuchado durante estas últimas semanas. "Pero que no demos más vueltas", zanjó al momento. Y no le faltó tampoco tiempo para dejar un recado y plasmar su malestar ante algunos grupos políticos, con alusiones poco veladas a Vox, que ayer estuvo, precisamente, presente en la misa del Cristo con su portavoz Cristina Coto junto a simpatizantes y militantes. "Que se esté manifestando la extrema derecha con la extrema izquierda todos juntos, por lo menos cruje un poco, algo está fallando en este país y en este Oviedo al que quiero mucho", lamentó Canteli.

En la misa ofició José Julio Velasco, vicario de la zona, ya que el párroco, Julián Herrojo, se recupera estos días de una hernia. Pidió su pronta recuperación para él y aplaudió la devoción al Cristo de las Cadenas y la presencia de los políticos junto al pueblo, en la misa. A la salida del templo, y ya en el Truébano, el portavoz de la plataforma SOS Viejo Hospital, Nacio González, pudo reclamarle a Canteli la promesa del centro social, como también hicieron dos vecinos, Gonzalo García y María Teresa Suárez. El Alcalde vino a darles la razón, pero lamentó que el asunto no está en sus manos. "Depende de Infraestructuras", explicó, "no de mí, espero que esté pronto, pero ya sabéis que a veces las cosas no funcionan al ritmo que queremos, otros marcan los ritmos y por desgracia no son buenos", protestó en referencia, supuestamente, a los técnicos del área. Según aclaró después, el Ayuntamiento ya alquiló el local para el centro social frente a la plaza de toros hace tiempo pero las obras para adecuarlo no acaban de empezar.