Mina Longo despide San Mateo en El Cristo

El cielo amenazaba tormenta, pero la gente empezó a dejarse caer por el parque de El Truébano ya avanzado el mediodía. Muchos acudían en familia, otros, acompañados, también de sus mascotas… Y en lo que todos coincidían era en el temor ante una meteorología que podía obligarles a marchar a casa antes de lo esperado. "Veníamos con ganas de pasar aquí el día, pero no sabemos si acompañará el tiempo", lamentaba Julia Fernández, habitual de la romería del Cristo.

Aparte del amago de tormenta, otro de los asuntos centrales que protagonizaban las conversaciones de los corrillos alrededor del escenario era la actuación de Mina Longo. "Yo vengo a verla a ella. Tuve la suerte de poder asistir a su concierto en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe. Se quedó bastante gente fuera y, bueno, la verdad es que a mí me encanta esta moza. Allá donde vaya ella, si no me pilla muy lejos, ahí voy", confesaba emocionada Milagros García. El éxito de la cantante gijonesa afincada en Mestas de Con se hizo notar ya el pasado domingo, cuando cerca de 200 personas se quedaron sin poder disfrutar de la artista y sus mariachis en directo. Por ello, con el fin de compensar a todos aquellos que se quedaron fuera del recinto, la concejalía de Festejos programó la actuación de ayer como broche para cerrar las fiestas de San Mateo.

"A mí me gusta mucho venir a esta fiesta, vengo desde que era pequeña", contaba María Dolores Álvarez, que acudió con sus amigas a disfrutar del día y a escuchar a Mina Longo. Ella y su grupo tomaron posición en la primera fila para no perderse el recital. "Soy una fiel seguidora. Yo la veo mucho los jueves en la tele y me encanta". El resto del día y si el cielo lo permite, el plan era, "ir a comer por ahí y si por la tarde hay algo pues volveremos".

La devoción por el Cristo es otra de las razones por las que Álvarez recuerda este día como una fecha especial. "El Cristo significa muchísimo. Venía con mis padres y comíamos en el prao. Traíamos la tortilla. La empanada. El año que viene espero volver".

Y de memorias de infancia al presente. Tras asistir a la misa, Feli Solano Ruíz y José Manuel Rodríguez se acercaron al Truébano "a disfrutar del concierto y de la fiesta. Venimos todos los años, es una tradición", contaba Ruíz. Una liturgia que pasa de padres a hijos. "Veníamos con nuestros hijos y ahora ellos ya van por su cuenta, son otra generación. Pero nosotros seguimos viniendo", confesaba el marido.

Además de los veteranos también estaban los que viven sus primeros San Mateos. "Con la apertura del parque ha mejorado mucho el ambiente del barrio", celebraba Silvia Antón, que en su día fuera vecina del El Cristo y ahora acude con sus hijas a disfrutar del último día de las fiestas grandes de Oviedo. "Solo esperamos repetir".