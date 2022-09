"El reto es formar a ciudadanos que se defiendan en cualquier parte del mundo"

Luis Carlos Jiménez Gámez, natural de Granada y geólogo de formación, es desde hace unas semanas el nuevo director del Colegio Internacional Meres que, allá por febrero, adquirió el grupo Cognita. Afronta el cargo con ilusión y cargado de nuevos proyectos para el centro.

–¿Cómo acaba un geólogo de director de un colegio?

–Pues trabajé durante un tiempo en la obra civil, en obras y minas, y estuve becado por la universidad durante una temporada hasta que se cruzó la educación en mi camino. Estuve haciendo una sustitución en un colegio durante dos meses y desde entonces llevo ya 25 años ligado a este mundo. Mi anterior centro era un colegio internacional, el SEK-Alborán en Almería, en el que estuve veinte años y los últimos once como director. Había tenido otras ofertas de trabajo en otras partes de España, pero no me atraían nada hasta que el norte de España y el Colegio Meres se cruzaron en mi camino.

–¿No conocía el norte?

–Había estado de vacaciones en Asturias y me había gustado mucho.

–¿Qué le sedujo del Colegio Meres frente a esas otras ofertas que tenía?

–Lo primero que me llamó la atención es que detrás del proyecto estaba el grupo Cognita, su proyecto educativo me sedujo desde el principio. Así que con toda la ilusión y humildad he aterrizado aquí y me he encontrado que el proyecto es fascinante. El potencial de Meres es brutal a todos los niveles. Vengo a unirme a un colegio prestigioso, con una comunidad orgullosa de sus valores, de sus principios y que encaja perfectamente con mi forma de ver la educación.

–¿Cuál es esa forma de ver la educación?

–Nuestro reto es crear ciudadanos globales. En una de las cartas que hemos mandado a las familias escribí que nosotros no queremos a los mejores alumnos del mundo, queremos a los mejores para el mundo. Porque el mundo está cambiando, no tenemos más que ver lo que está pasando estos últimos años con el covid, ahora con la invasión de Ucrania y la crisis global y energética, por lo que nuestros chicos tienen que estar preparados para defenderse en cualquier parte del mundo, en cualquier lengua. Queremos generar una mentalidad intercultural, esta internacionalidad para poder exportar el talento de Meres a todo el mundo.

–Buena parte del trabajo ya estaba hecho.

–Lo que me seducía es que este es un colegio con unos resultados académicos espectaculares. Ahora nuestro objetivo es vertebrar todo el aprendizaje del colegio con los objetivos de desarrollo sostenible, también queremos potenciar mucho el curriculum no académico como son los valores; las "soft skills" (las habilidades blandas) que son necesarias en las universidades y en las empresas; el debate, la oratoria; y muchos proyectos que tenemos de internacionalización con intercambios y con la orientación. Queremos que las empresas vengan al colegio y luego pedirles que acojan a nuestros alumnos a media jornada para que vean cómo es un centro de trabajo.

–¿A los chavales les falta orientación durante el Bachiller?

–Con la multitud de grados, la formación se está atomizando, cada vez hay más grados más específicos y para ellos es muy difícil acertar. Los niños tienen que saber que el aprendizaje no está solo en el colegio, también en casa; en el conductor del autobús; en los cocineros... Queremos crear aprendices para toda la vida. Tenemos que educarlos para el mundo que viene, no para el que había.

–¿Y eso cómo se hace?

–Tenemos que ayudarles a que vean cuáles son los problemas reales, están viviendo en una realidad que no es la real. Queremos hacer una actividad para concienciarlos de que son afortunados por haber nacido en el país en el que han nacido y queremos poner en marcha actividades solidarias en nuestro entorno más cercano y también en comunidades algo más alejadas, para que conozcan otros entornos.

–El grupo Cognita también quiere potenciar el intercambio de estudiantes con otras partes del mundo.

–Ya tenemos contactos con centros de Estados Unidos, con Francia y con otro centro de Inglaterra para hacer intercambio de estudiantes. Tenemos la opción de hacer un "long term" que supone que los niños pueden hacer una estancia larga en el extranjero o hacer intercambios de semanas. Ahora estamos a doce horas del punto más alejado del mundo en avión y nuestros chicos tienen que ir dejando puertas abiertas en todos los sitios porque no se sabe dónde van a terminar en su vida profesional.

–¿Y eso cuándo podría ponerse en marcha?

–Lo más avanzado lo tenemos con Estados Unidos porque no es tan sencillo encontrar un centro y que sea compatible con nosotros, pero estamos trabajando para que se pueda hacer en febrero.

–¿Las "soft skills" cómo van a potenciarlas?

–Dentro de las asignaturas se va a poner mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la comunicación oral, vamos a trabajar la oratoria pero ya desde la Educación Infantil. Todas las etapas educativas terminan con un gran evento que en Primaria es una presentación de un proyecto de investigación en grupo que consiste en generar un producto que se tiene que presentar a las familias; en Secundaria es algo muy parecido que termina con una especie de trabajo de fin de grado, que conlleva análisis de fuentes y discriminación; luego en Bachillerato tienen que hacer una monografía, que eso es ya como una tesis doctoral. Y hay trabajos que son realmente asombrosos.

–Acaban de hacer unas importantes obras en el colegio.

–Tenemos un plan de renovación por tres años. Este año ha habido una inversión muy potente y se han reformado los accesos, Infantil y una parte de Primaria. La suerte de Meres ha sido Cognita; pero la suerte de Cognita ha sido Meres.

–¿Les afecta la caída de la población que sufre Asturias?

–Es cierto que el bajón demográfico se está notando en todos los centros y nosotros no somos ajenos a ese problema. Los últimos años las cifras de matriculaciones habían ido en descenso, pero esa caída ya se ha ido atenuando. Nuestra previsión es la de crecer en matrículas a partir del curso que viene.