Oviedo tiene una Ópera de oro

Parafraseando al Graco de "Gladiator", podría decirse que el corazón que late en Oviedo no es el mármol de la Junta, sino las tablas del Campoamor. Y ese corazón nunca bombea tanta sangre como en las noches de ópera. Ayer, Oviedo reconoció el poderío de su temporada lírica distinguiendo a la Fundación Ópera de Oviedo con la Medalla de Oro de la ciudad. Lo hizo con un estupendo acto en el Campoamor, estructurado a modo de ópera, en el que hubo música, aplausos, emoción y muchos gestos de reconocimiento y reivindicación hacia una entidad que no solo hace más grata la vida a sus abonados y a los aficionados a la ópera, sino que es un auténtico motor económico y un acicate social para toda la capital. "El epicentro cultural de nuestra ciudad", como con buen tino la definió el alcalde, Alfredo Canteli.

Beatriz Díaz y María José Suárez abrieron el acto, acompañadas en el escenario por una representación de todos aquellos grupos profesionales y sociales que conforman la Fundación Ópera de Oviedo: artistas, técnicos, empleados de la Fundación, trabajadores del teatro, escritores y críticos, abonados, mecenas.

Con una mezzo y una soprano en el escenario, faltaban los tenores, rol que en esta ocasión asumieron el alcalde, Alfredo Canteli, y el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero. Ellos protagonizaron el momento álgido de la velada, con la entrega de la Medalla de Oro y del pergamino acreditativo, y llevaron la voz cantante del acto, con sendos discursos en los que reivindicaron la importancia de la Temporada de Ópera para una ciudad decidida, por fin, a reivindicar la capitalidad no ya política o administrativa, sino musical y cultural.

Esta línea reivindicativa la inicio el escenógrafo Emilio Sagi, en una comunicación grabada que introdujo el acto de entrega de la Medalla de Oro y en la que destacó el esfuerzo continuo de la Fundación por renovarse y ampliar su repertorio y actividad para «ofrecer a la ciudad todo lo que ellos podían hacer». Algo que también puso de relieve Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, que en su intervención remarcó que la Temporada de Ópera no es únicamente un fenómeno musical o cultural, sino que es también la punta de lanza de una industria cultural de la que viven cientos de familias y que genera riqueza y prosperidad en la ciudad. «Detrás de nuestra actividad hay cientos de personas que desarrollan su trabajo y que tienen su medio de vida ligado a esta industria cultural, desde la que contribuimos a apoyar la economía de Asturias y a potenciar la marca Oviedo como referente de la cultura y de la lírica», afirmó Rodríguez-Ovejero sobre las tablas del Campoamor, antes de animar al conjunto de la capital «a dar un paso más para ser un verdadero referente mundial como ciudad cultural». Las claves para lograr ese posicionamiento las había esbozado poco antes el director de la Fundación Ópera de Oviedo, que destacó la importancia de la colaboración y la creación de sinergias y alianzas público-privadas para desarrollar todo el potencial de la industria cultural regional: «Creo que juntos, todos podemos hacer muchas cosas grandes. Tenemos un enorme potencial, como ciudad, como región y como sociedad, y es nuestra obligación seguir avanzando multiplicando proyectos». La intervención de Rodríguez-Ovejero derrochó calidez y agradecimiento hacia todos aquellos que hacen posible el milagro de la Ópera de Oviedo. Desde el más humilde técnico hasta la estrella de la función, desde el abonado de general hasta el gran mecenas, todos son fundamentales para la supervivencia de la temporada, y a todos ellos dedicó el presidente de la Fundación esa Medalla de Oro. Faltaba, sin embargo, el otro «tenor» de la función, Alfredo Canteli, y su «aria» en forma de discurso reunió reflexión y arrebato, dejando algún pasaje para el recuerdo. El primero, cuando remarcó que la Temporada de Ópera es «el epicentro cultural de nuestra ciudad, y ha calado tanto en la sociedad ovetense que se ha convertido en el mejor patrimonio inmaterial de Oviedo». Canteli, cuyo discurso se reproduce en la página siguiente, continuó reivindicando la Ópera como «referente y emblema» de la capital, además de un «envidiable motor económico y turístico con el que ya quisieran contar en otros muchos lugares». Un activo, recordó el regidor, del que no solo se beneficia Oviedo, sino que aporta riqueza al conjunto de la región. Desde esta perspectiva, Canteli pasó al ataque. Miró a la primera fila, donde se sentaba la consejera de Cultura, Berta Piñán, y soltó un derechazo: «Señora Consejera, amiga Berta, la Fundación Ópera necesita, tanto del Gobierno regional como del Ministerio de Cultura, una mayor implicación económica. El respaldo, muy importante, de nuestro Ayuntamiento siempre lo tendréis, pero lamentablemente no es suficiente». A esa misma hora, el presidente del Principado, Adrián Barbón, estaba en plena ronda de reuniones con los grupos de la Junta para negociar el Presupuesto autonómico. Alguno debería tomar nota. Acabado el discurso, Oviedo Filarmonía, dirigida con maestría por Lara Diloy, interpretó el hermoso intermezzo de «Cavalleria rusticana», la misma pieza que Martin Scorsese, que conoce bien el Campoamor, introdujo al inicio de «Toro salvaje», con Robert De Niro bailando en el ring. Quizás Canteli, después de todo, no interpretase a un tenor.