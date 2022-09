"La edad es el mayor factor de riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer. No todas las demencias pueden diagnosticarse como tal, pero sí la mayoría". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Renée Ribacoba, especialista en neurología, que habló de uno de los males que atenazan a la sociedad actual, especialmente en regiones envejecidas como el Principado. "En Asturias el alto envejecimiento de la población también juega a favor de un alto porcentaje de alzhéimer", indicó Ribacoba.

El alzhéimer, un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento, se desarrolla lentamente y empeora con el tiempo, hasta que sus consecuencias son tan graves que interfieren en las tareas cotidianas. La doctora aconsejó acudir al médico siempre que se detecte algún tipo de síntoma, ya que uno de los problemas a los que se enfrentan los facultativos es el diagnóstico tardío de la enfermedad.

A Renée Ribacoba la presentó Concha Mena, presidenta de la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer del Principado de Asturias (ADAFA), que destacó la experiencia profesional de la especialista, así como el trato humano que dispensa a sus pacientes y su disposición a colaborar con las actividades que lleva a cabo la asociación. "Renée Ribacoba ha dejado constancia de su buen hacer en el Servicio de Neurología del HUCA, y en centros como el Hospital Álvarez Buylla o el Virgen Blanca de Salamanca; también ha ocupado numerosos cargos en asociaciones públicas y es autora de numerosos artículos y ponencias científicas", destacó Mena.

"Enfrentarse a una enfermedad degenerativa es un problema de toda la familia, no sólo del enfermo", advirtió la doctora, que también lamentó lo nocivo que ha sido el empleo de mascarillas para las personas con alzhéimer, "ya que han dificultado a los pacientes a reconocer las expresiones faciales, algo que les resulta esencial".

La neuróloga incidió en el gran retraso diagnóstico que se da en la mayoría de los casos. "En atención primaria no se diagnostica hasta que ya está avanzada. Cuando un familiar que conoce bien a la persona dice que está pasando algo, es que algo ocurre. Los familiares nunca se confunden", aseguró.

A medida que avanza la enfermedad provoca más síntomas, no se queda sólo en el deterioro. Las alucinaciones, el no reconocer ni la propia casa son algunas de las reacciones típicas en los enfermos. "La familia muchas veces se queda impotente ante todos estos síntomas en una enfermedad es que es más frecuente a medida que se inicia la curva de los 80 y es el doble de prevalente en mujeres que en hombres, hasta el punto d que se ha llegado a hablar de la necesidad de administrar estrógenos después de la menopausia. La enfermedad, contrariamente a lo que se cree, no es hereditaria, aunque en lugares como Colombia existen enclaves con focos muy llamativos. "Sabemos que en los enfermos hay tres cromosomas afectados y múltiples mutaciones", recalcó. "Hasta ahora no se disponía de biomarcadores, solamente de la clínica. Esta ha sido la revolución de los últimos años y ha supuesto un cambio enorme", añadió. En la actualidad, el alzhéimer no tiene cura, pero hay tratamientos para los síntomas y se continúa investigando. "Aunque los tratamientos no pueden detener el avance de la enfermedad, pueden ralentizar por un tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas y sus cuidadores", concluyo Renée Ribacoba.