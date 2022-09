El Campoamor presenta, el sábado, el adelanto de una "Regenta" hecha ópera

Entre los ejemplos que el público podrá escuchar el sábado, dentro de la programación de la Noche Blanca, en el "maratón lírico" que acogerá el teatro Campoamor a partir de las diez de la noche, habrá sorpresas y hasta un estreno. El público podrá escuchar a Ana Ozores en la voz de Berna Perles en una nueva aria en la que la protagonista de "La Regenta" de Clarín presenta su circunstancia y condensa su drama personal.

Esa aria es el aperitivo de un plato mayor que se está cocinando con tiempo. El compositor Pablo Moras, autor de la música, fue el que contó sus ganas de escribir una ópera basada en una obra relevante. Entre sus colaboradores habituales estaba Javier Almuzara, cuyos poemas ya ha vertido a partituras en más de una ocasión, y el poeta juntó a un equipo de libretistas, que completan Mercedes Polledo y Dalia Alonso para tratar de empezar a dar forma a una "Regenta" lírica.

Ya hay alguna pieza terminada, como esta aria de la Regenta, una plegaria de Fermín de Pas o una "imponente introducción", en palabras de Almuzara, que pone música a los párrafos iniciales e inmortales de la novela. "El grupo funciona", resume Almuzara, "y no es fácil hacer algo a varias manos". "El proyecto es un poco abrumador porque ‘La Regenta’ es una obra que no la hay más grande en la literatura de su época", explica. Los intentos de hacer una versión musical de la obra de Clarín hasta ahora habían fracasado. Demasiados personajes, una historia larga y un mundo muy denso y difícil de sintetizar. El grupo asturiano que trabaja en esta Regenta se ha encontrado, no obstante, con la sorpresa de que otra adaptación de la obra está muy avanzada en el Teatro Real, en Madrid. "Aceptamos la competencia y entramos en el debate cuerpo a cuerpo", bromea Almuzara. "No es quién llega primero, sino más alto, y nuestro proyecto por ahora necesita madurar, pero sería una maravilla estrenarla aquí, a largo plazo. Por ahora estamos muy ilusionados con lo que tenemos". Por eso quieren enseñarlo. El debut de La Regenta, el sábado, en el Campomar.