Rusia, "un estado nacional con muchas debilidades y menos peso"

"Rusia ya no es un imperio; es un estado nacional con muchas debilidades y un peso económico mucho menor que el que tenía hace décadas". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA José Ramón Bravo, autor de "Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI. Ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias", un libro "muy político pero no ideológico", tal como resaltó su autor, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Economía Política Internacional por el King’s College de Londres e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno.

"Con frecuencia cometemos errores como considerar a Rusia y a China un mismo bloque, cuando no es así; lo que hay realmente es un antagonismo entre China y Estados Unidos, ahí está la cuestión", señaló Bravo, que criticó el hecho de que siempre se tiende a hablar de Rusia desde una perspectiva occidental y anglosajona. "Por eso he querido abordar la cuestión desde otro punto de vista", señaló.

"Es difícil saber como acabará el conflicto con Ucrania; todas las informaciones que llegan están sesgadas y repletas de propaganda. Parecía que iba a ser una operación rápida y no es así. Lo que está claro es que para Putin resulta vital frenar cualquier expansión de la OTAN en Ucrania; con misiles en las llanuras, a las puertas de su país", indicó. "A Rusia se le presenta como un estado más fuerte de lo que realmente es; veremos como va a resistir la presión del imperio anglosajón", incidió José Ramón Bravo, que sí se mostró convencido de que el Kremlin logrará consumar la partición de Ucrania y la anexión a Rusia de casi una quinta parte del país. Si el Kremlin antes de la guerra reclamaba una Ucrania neutral que alejara las fronteras de la OTAN de Rusia, ahora Moscú las ha acercado y trata de cambiar de nuevo el mapa de Europa. Bravo indicó igualmente que "la narrativa o propaganda occidental presenta como un país mas peligroso de lo que es; realmente el único imperio que existe en este conflicto es el anglosajón". José Ramón Bravo, seguidor de la escuela de materialismo filosófico de Gustavo Bueno, se refirió al concepto de nación, tan polémico en España. "La nación es un producto de la historia, frente al concepto de imperio", aseguró. Destacó la estrecha relación entre liberalismo y protestantismo. "Las raíces del liberalismo están en el protestantismo, un orden moral que se opone al catolicismo y a la tradición hispánica y rusa, basada en un catolicismo mesiánico que toma la religión como base para la expansión imperial", explicó.

"Este libro es una herramienta estupenda para analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor", indicó el filósofo y profesor Pablo Huerga Melcón, filósofo y profesor, que presentó al autor, del que destacó su gran capacidad de análisis. Bravo entró en contacto con el sistema filosófico de Gustavo Bueno a partir de 2004, a través del llamado "grupo del hotel Suecia" (Madrid), por ser éste el lugar de reunión y discusión habitual de varios profesionales independientes preocupados por los problemas políticos de aquel momento en España.

Otra de sus críticas se centró e la progresiva pérdida de soberanía y capacidad de decisión de los estados, sobre todo en aspectos políticos y monetarios, "algo que estamos viendo a diario dentro de la Unión Europea y que es vital para la supervivencia del liberalismo", recalcó.

