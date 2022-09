Ricardo Fernández, Carlos Fernández Llaneza y Natalia Santa Bárbara ya están en la recta final de la campaña de las primarias de la agrupación municipal socialista de Oviedo (AMSO), de la que saldrá la persona que encabezará la lista de los socialistas de la capital para las elecciones municipales. Ayer, la secretaria de organización de la federación socialista asturiana, Gimena Llamedo, se reunió con los tres equipos para repasar los detalles de la última parte del proceso y aprovechó para sacar pecho por la "democracia interna" de su partido en oposición a "otros", señaló en referencia al PP, cuyos dirigentes, remató, "los eligen en los despachos en Madrid".

Acompañada por el secretario de organización territorial Julio Tamés, por la secretaria de la AMSO y Delegada del Gobierno, Delia Losa, y por el secretario de organización en Oviedo, Mario Peláez, Llamedo defendió los procesos de primarias de los socialistas: "Ningún día mejor que hoy", señaló, "en el que mientras otros partidos eligen a sus dirigentes desde los despachos de Madrid, el PSOE vuelve a poner en marcha su democracia interna, dando la voz a sus militantes, no a sus dirigentes".

Las primarias, explicó, no son "un procedimiento nuevo". A partir de ayer se trata de que "los militantes tengan la voz, elijan, que la palabra sea suya y de que los candidatos sepan proyectar y poner encima de la mesa un proyecto de ciudad, de municipio". Llamedo no dejó la ocasión de recalcar que esa necesidad de un proyecto nuevo es más urgente, si cabe, "en un sitio como Oviedo", "donde hace falta recuperar el gobierno y entrar en una senda de futuro y modernidad". No evitó la socialista ejemplificar los problemas de la ciudad con las recientes fiestas de San Mateo, "hechas solo para unos pocos", criticó, mientras los socialistas, insistió, gobiernan "para la mayoría, para los que más lo necesitan". Cuando los militantes de la AMSO hayan hablado, el partido pondrá toda su maquinaria, prometió, al servicio del candidato, "para recuperar la alcaldía".

La campaña empieza ya y cada uno de los candidatos puede hacerla según su criterio, con encuentros con la militancia, sectoriales, con pequeños grupos... La primera vez que se tendrán que enfrentar será la próxima semana, el domingo 9 de octubre. De las votaciones de esa primera vuelta puede salir una persona vencedora si logra más del 50% de los votos, cuestión bastante difícil con tres candidatos en liza. De no ser así, las dos candidaturas más votadas pasarán a una segunda vuelta que se celebrará el día 16 de octubre en la que ganará la opción más votada por los militantes socialistas de Oviedo.

Aunque Llamedo dijo que la costumbre es "no comentar otros procesos internos", a preguntas de los periodistas ironizó con el próximo congreso del PP y la renuncia a presentarse de la actual presidenta, Teresa Mallada. "En el PSOE sabemos cuándo hay congreso, cada cuatro años, somos un partido democrático y lo practicamos con hechos. En el PP no sabemos cuándo serán esos congresos".