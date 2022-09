"No tengo nada que ver, he sido una madre para los chicos, les cogí mucho cariño", aseguró este jueves Habiba A., la excocinera del centro de menores de Loriana, considerada por la Fiscalía, junto a Said E. W., uno de los eslabones iniciales de la red que trajo a 62 menores marroquíes no acompañados (menas) a Asturias. Para los dos mantuvo la fiscal una solicitud de condena de siete años de cárcel para cada uno. Otro de los acusados que la Fiscalía consideraba como principal encausado, el educador Mohamed M., fue exonerado junto a otro de los 14 implicados, al considerar que no hay prueba alguna contra él. Otros seis acusados aceptaron penas que suman ocho años de prisión –a cinco de ellos les pedían siete años de cárcel a cada uno y aceptaron una condena de año y medio, que no fuerza su expulsión de España–, y otros tres, multas de 180 euros cada uno.

Este jueves estaban convocados hasta 32 de los menores que supuestamente fueron traídos por esta red a España. Parte de ellos no fueron localizados, pero los que se presentaron negaron haber pagado a esta red por venir a Asturias. La mayor parte adujo que no se acordaba de quién le había dicho que podía ser acogido en Asturias. Incluso un menor que supuestamente fue traído por Habiba H. desde Marruecos, ofreció respuestas vagas sobre las circunstancias de su entrada en España y su llegada a Asturias. La fiscal admitió que desconocía quién era el verdadero cabecilla de la red, pero mantuvo que Habiba H. y Said E. W. participaron activamente en una red que puso en peligro la vida de los menores, que pasaron a España en pateras o motos de agua, cuando no en los bajos de un camión, en el año 2017. Las pruebas, dijo, son las llamadas de Habiba a menores, el hecho de que entrase con un menor por Tarifa y que ayudase a los menores con sus trámites burocráticos. En el caso de Said, sus conversaciones sobre la entrada de menores en España, las anotaciones en dos libretas, los documentos hallados en su vivienda y las fotos de menas y documentos de estos en su móvil, sin olvidar varios ingresos supuestamente como pago por la entrada de los menas. La letrada de Habiba H., Ana Rueda, resaltó que no hubo incremento alguno en su patrimonio y que no se ha establecido el rol que tuvo en la trama. El letrado de Said E. W., Ramón Quirós, resaltó que tampoco hubo un incremento patrimonial, y que se le imputan llamadas a menores que en realidad son a amigos suyos mayores de edad.