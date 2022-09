Padre Ignacio Doñoro: "Los niños que recogemos son los últimos de la Tierra"

"Si algo aprendí a lo largo de los años es que no hay que tener miedo". El padre Ignacio María Doñoro de los Ríos (Bilbao, 1964), se despidió de España hace doce años y se fue a fundar una casa de rescate de niños a Puerto Maldonado, en la Amazonia peruana. Hoy el Hogar Nazaret tiene incluso "sucursales" en Mozambique. Ignacio Doñoro, que fue capellán militar, entre otros lugares en el cuartel de Inchaurrondo, asegura que los niños que "rescatan" son "los últimos de la Tierra, pequeños que han sido crucificados como Jesús".

El sacerdote, que acaba de publicar con editorial Nueva Eva, "El secreto es Jesús", su segundo libro, tras "El fuego de María", explicó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA que cuando le preguntan qué es el Hogar Nazaret, dice que es una casa de rescate de niños que llegan totalmente destrozados, físicamente o psicológicamente; que no saben si son persona o animal y a los que meses después vemos recuperados y, sobre todo, capaces de reconciliarse con la vida".

"Darse es muy diferente a dar; no todo es dinero, aportar dinero es muy fácil y cualquiera lo puede hacer, lo difícil es entregarse a los demás", aseguró el padre, que se confesó "increíblemente enamorado de Dios, que me tiene atrapado y él es que me ata a Perú y al Hogar Nazaret".

El sacerdote vasco también quiso matizar que la historia de ese hogar que ha creado, en el que existe una casa para niños y otra para niñas, a imitación del santuario del Rocío en Almonte, "no es una historia de Alicia en el País de las Maravillas; las cosas que he visto no pueden ni contarse; yo no podía imaginar que había tráfico de personas en el mundo", resaltó.

El sentido del humor y la alegría no le faltan al ex capellán militar, al que cuando era pequeño y tras hacer un test psicológico, le pronosticaron una carrera en las fuerzas armadas o en el sacerdocio. "La verdad es que cuando pasas de cierta edad los niños como que no te gustan; mi vocación no es la rescatar niños, yo lo que quería era reparar el corazón de Cristo y que se cumpliese esa frase de la Biblia: ‘Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis’, estos pequeños a los que yo llamo niños crucificados son los últimos de la tierra; no os podéis imaginar lo que han pasado y tampoco voy a caer en el morbo de contarlo".

El padre Ignacio estuvo acompañado en la mesa por la editora Marta Moreno y el historiador Francisco Díaz de Otazu, que destacaron su labor, y sobre todo la valentía con la que encara el día a día.

Asturias también ocupa un lugar importante en la vida del cura bilbaíno. Asturiana, de Oviedo, es Ana Cortés Alaminos, la representante del Hogar Nazaret en España. Oviedo también tiene un significado especial en la vida del Padre Ignacio, ya que como él mismo explicó, cuando decidió dejar España quiso despedirse desde un lugar del país y escogió Covadonga y Oviedo. "Mis padres me enseñaron desde niño que lo primero en esta vida es Dios y lo segundo la patria, que es España. En vacaciones recorríamos el país y confieso que soy un apasionado de todo lo que encierra", relató.

En 2002 se produjo un hecho que marcará un antes y un después en su vida. Siendo comisionado para un proyecto de ayuda humanitaria en El Salvador, encontró a un niño que habían vendido para tráfico de órganos. Poniendo en peligro su propia vida, consiguió rescatarlo. A partir de entonces decidió dedicarse a luchar contra la trata de menores. Al volver a España, fundó Anaitasun Eusko Elkartea (Asociación Vasca por la Hermandad) con la finalidad de recaudar fondos para los proyectos de San Salvador. También creó la asociación Acción Unida de Europa para fundar hogares para niños indigentes de Bogotá (Colombia) y la ONG "SOS Infancia".