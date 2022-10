Meres salva vidas con los Cazafantasmas

Muchos estudiantes del Colegio Internacional Meres se fueron ayer para casa tarareando la canción de "Cazafantasmas". La culpa la tuvo la cardióloga asturiana Amelia Carro, premio nacional de Medicina y antigua estudiante del centro educativo, que a ritmo de la melodía de esa famosa película –que va ya por su segunda entrega– enseñó a unos 60 estudiantes cómo se hace un masaje de reanimación cardiopulmonar. "Es una música y una melodía perfecta, ahora por mi culpa muchos la vamos a tener en la cabeza durante todo el día", bromeaba.

El Colegio Meres acogió, por primera vez, el conocido como Día Global del Bienestar ("Global Be Well Day"), una iniciativa del grupo internacional Cognita, una jornada para poner el valor entre el alumnado, el profesorado y las familias la importancia de prestar atención a la salud física y mental. Además de Carro también participó el psicólogo deportivo, Emilio González Nosti y el chef Estrella Michelín, Javier Loya. Se da la circunstancia de que Carro fue alumna del colegio. "Allí fue donde aprendí a leer y escribir", asegura, "mi agradecimiento hacia este centro será para siempre, para mí sigue estando igual que hace años. Con las mismas baldosas, las mismas fuentes, solo que ahora cambia la perspectiva: antes me tenía que poner de puntillas, ahora de cuclillas". En la clase, enseñó cómo actuar ante una emergencia cardiovascular. "Cómo deben hablar, por ejemplo, con el 112", aseguró.