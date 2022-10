La aprobación inicial de la nueva ordenanza de terrazas está generando esta mañana momentos de gran tensión entre vecinos del Antiguo y el equipo de Gobierno. El inicio del debate de este punto del orden del día, precedido por una cuestión de legalidad presentada por el PSOE pero rechazada por PP y Cs, dio paso a la exposición inicial del concejal, Nacho Cuesta, contestado a gritos por los vecinos presentes en la sala.

Los ánimos se caldearon más cuando el concejal se refirió a las reuniones previas mantenidas con asociaciones vecinales, que los presentes en la sala contestaron al grito de "no te reuniste con nadie, mentiroso...". A duras penas, el edil trató de seguir con su intervención, aunque finalmente desistió de hacerlo. "No tengo interés en continuar si no quieren escuchar", zanjó Cuesta antes de dar paso al primer turno de palabra de la oposición, respetado por los vecinos del Antiguo presentes en la sala.

Las asociaciones vecinales denuncian que la nueva ordenanza está redactada al gusto de la patronal de hostelería OTEA, que carece del consenso de la ordenanza vigente actualmente (que fue aprobada por unanimidad) y que pretende mantener la situación de excepcionalidad que se vivió durante el covid con la ampliación especial de estos elementos hosteleros, una medida que esas mismas asociaciones lograron tumbar en los tribunales, aunque cuando ya no estaba en vigor. El colectivo vecinal del Antiguo también incluyó en sus protestas que se les haya "negado" participar en el Pleno para explicar su opinión sobre la nueva normal.

Los ánimos en el Pleno se fueron calmando solo en cierta medida y mientras se reforzaba la presencia policial en la sala junto a la de los dos Comisarios. En todo caso, Nacho Cuesta sí pudo realizar su segunda intervención en la que defendió que "una intencionalidad política" de la nueva norma: "Creemos y estamos firmemente convencidos de que los hábitos de consumo han cambiado, también en el disfrute del tiempo libre, y los ciudadanos demandan mayor espacio al aire libre; las terrazas de hostelería no son solo beneficiosas para los hosteleros, sino, por extensión, para toda la ciudad, porque funcionan como elemento tractor y dinamizador de primer orden". "No es un conclusión extravagante", añadió, "basta con visitar cualquier ciudad del mundo para darse cuenta de que un uso intensivo de la vía pública es una realidad consolidada y asumida por parte de los regidores de las ciudades".

La oposición en bloque (Vox, Somos y PSOE) denunció los problemas formales y los de contenido, por asunción de competencias impropias por parte del Ayuntamiento en zonas protegidas o por permitir elementos inseguros en la calle. Entre los vecinos presentes, siguieron las protestas ocasionalmente, una vecina que gritaba que no quería terrazas debajo de su casa si no había bar y otro líder vecinal que avisaba que ya había "dos alcaldes y nueve concejales en la cárcel por este tema en España, a ver si aumentamos el censo".