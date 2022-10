Siete de cada diez aficionados españoles a los deportes electrónicos, conocidos como eSports, siguen de forma habitual las competiciones oficiales, como la reciente final de League Of Legends celebrada a principios de noviembre en Reikiavik (Islandia). A uno de estos equipos pertenecía Nicolás Cañellas, "Nixerino", ex jugador de League of Legends y actual jugador de Valorant, un juego shooter (de tiros, para los muggles).

El consumo de este tipo de deporte es una tendencia que va en aumento, tal y como concluye un estudio elaborado por Mastercard remitido a Europa Press, que indica que siete de cada diez de esos usuarios que siguen con frecuencia las competiciones oficiales se sitúan entre los 26 y los 35 años de edad. Este chico ha decidido subir un documental sobre su vida. Y lo curioso, es que a pesar de no ser asturiano, el joven ha grabado todo el episodio en la ciudad de Oviedo. Esto se debe a que ha decidido venirse a vivir aquí con un amigo, también vinculado al mundo de los esports. Este interés por seguir de cerca los eSports se traduce en el tiempo que dedican los usuarios a la visualización de estos torneos. Según el informe, el 79 por ciento de ellos emplea al menos dos horas semanales al 'gaming' y el 87 por ciento de ellos asegura que sigue los campeonatos de los eSports a los que ellos mismso juegan. En cuanto a las plataformas preferidas por los 'gamers', la mayoría reconoce que sigue los torneos desde Twitch (el 53 por ciento del total) y YouTube Gaming (45%). Si embargo, son minoría (un 21 por ciento del total) los jugadores que admiten estar interesados en asistir físicamente a estos eventos. En este informe también se revela que los usuarios dedican cada vez más tiempo a este tipo de juegos, hasta el punto de que el 40 por ciento de los encuestados asegura jugar diariamente a algún título de eSports, mientras que el otro 40 por ciento lo hace, al menos, tres veces por semana. El estudio elaborado por Mastercard sostiene que no existe tanta diferencia entre aquellos que prefieren las videoconsolas (un 66 por ciento) y los que optan por hacerlo desde su 'smartphone' (57%).