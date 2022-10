La escritora belga Caroline Lamarche, hija, nieta, bisnieta y tataranieta de los fundadores de la Real Compañía Asturiana de Minas (RCA), hoy Asturiana de Zinc (AZSA), uno de los grandes centros mundiales de producción de cinc, cerró ayer un círculo que comenzó a trazar cuando descubrió la historia de su familia a través de los archivos de su padre, el ingeniero de minas Freddy Lamarche.

La emoción la embargó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, durante la presentación de «L’Asturienne» (La Asturiana), un libro editado por Impressions Nouvelles, de Bruselas, que aún no está traducido al español. En él Lamarche, que en 2019 ganó el premio «Goncourt» de relatos, aborda el lado humano de aquellos empresarios que convirtieron a la Real Compañía Asturiana en un referente mundial.

«Quise venir a Asturias para conocer mejor la evolución de la dinastía que ancla sus raíces en la burguesía industrial de Lieja y viajé a Arnao donde se encuentra el archivo de la RCA». Lo explicó la escritora en un acto en el que también participaron el escritor Ricardo Menéndez Salmón, el periodista Mario Bango, que reside en Bélgica, y Alfonso García Rodríguez, custodio del archivo de la Real Compañía, y el hombre que recibió a Lamarche cuando vino a Asturias en busca de información. «Mi padre guardaba en la casa familiar de Lieja documentos que había recuperado de las oficinas de la RCA en París; al leer los legajos me sorprendió el cariño y la intensa relación que existía entre mis antepasados; eran políglotas y se escribían en diferentes idiomas, como francés, español y alemán», indicó la autora. Lamarche destacó el alto grado de endogamia que existía entre la burguesía industrial en Lieja, de ahí la profusión de matrimonios de parientes entre sus antepasados.

«En el libro no todo es idílico. No paso por alto conflictos como huelgas, accidentes graves y el maltrato a los trabajadores en una empresa que era el prototipo del paternalismo», añadió. Alfonso García Rodríguez recordó el momento en el que recibió a Lamarche en Arnao. «Yo conocía a toda su familia a través de los archivos. De repente tenía ante mí a la nieta de Pablo Laloux, el último director de la Compañía», remarcó. Ricardo Menéndez Salmón, que cuenta con una dedicatoria en el libro, (otra es para el dirigente socialista Manuel Llaneza), destacó el prestigio intelectual de Lamarche, graduada en Filología Románica por la Universidad de Lieja, que también ganó el premio «Víctor Rossel» por su novela «El día del perro». Precisamente su amor por los animales se reflejó en una visita al Museo de la Mina de Arnao acompañada por Menéndez Salmón: «Un raitán se quedó atrapado en una galería y no nos fuimos hasta que no se liberó».

Mario Bango agradeció a Lamarche su presencia para hablar del libro, que le entusiasmó cuando lo descubrió en Bruselas.