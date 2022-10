«El futuro será una simbiosis entre humanos y máquinas de forma natural»

Bernardo Crespo, inversor, emprendedor y asesor de empresas emergentes, ofrecerá hoy una charla para directivos en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Crespo trabajó en una compañía asturiana, Divisadero, y ahora lidera la transformación de grandes compañías y organizaciones internacionales.

–¿Cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial sobre los negocios?

–No hay ningún emprendedor ni ningún directivo que no tenga en la cabeza que la inteligencia artificial puede ser una palanca transformacional en su negocio. Esto no viene a sustituir trabajos, esto va de humanos aumentando la inteligencia de algoritmos y de máquinas aumentando la inteligencia de humanos. Lo que va a pasar es que vamos a vivir un momento de hibridación fantástico entre humanos y máquinas, pero eso no vende. También hay mucho cantamañanas en el mundo digital al que le gusta llamar la atención. Un amigo mío siempre me dice, en lo digital hay quien pone más cara de velocidad de la que lleva.

–¿Estos cambios son entonces una oportunidad y en lugar de una amenaza?

–Habrá una alteración de las habilidades laborales para el entorno que viene. Trabajé hasta 2015 como director de marketing digital en el BBVA hasta que puse fin a dos décadas de trabajo corporativo y me fui a una pequeña empresa asturiana Divisadero, gran parte de las profesiones que creábamos allí no existían y eran todo guajes que habían salido de la Universidad de Oviedo. Las condiciones laborales van a cambiar, igual se genera un aluvión de nuevas profesiones.

–¿Hay mucha resistencia al cambio tecnológico?

–No hay resistencia, pero me encuentro con muchas personas con recuerdos de dolor y con desconfianza sobre cómo dar el paso. Muchos se han encontrado con algún cantamañanas que le ha engañado.

–¿Cómo está el nivel de transformación digital de las empresas asturianas?

–España es un fantástico país para irte de vacaciones, yo ya no trabajo aquí. Este país está reaccionando tarde y mal.

–¿Y qué consecuencias puede tener ese retraso?

–A corto plazo que te puedes quedar fuera de juego. Y, por otro lado, no sé qué le pasa a este país que tiene esa enorme dependencia de las ayudas públicas. En España hay mucho talento individual y algunas empresas ya lo están descubriendo. No creo que en este país haya ningún político con visión estratégica y eso me duele extraordinariamente.

–¿La formación está acompasada a la demanda de las empresas?

–Nuestro sistema educativo es lento, pero están saliendo muchos profesionales que son científicos de datos. Aún no somos conscientes de que debemos generar profesionales más versátiles y polímatas en entornos de tanto cambio.

–¿Cómo imagina el futuro?

–En el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) hay una asignatura que es básicamente ciencia ficción como fuente de inspiración del desarrollo tecnológico. El futuro será una simbiosis entre humanos y máquinas de forma natural.