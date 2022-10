Alma Gráfica, con las manos en la tinta

"No me lo esperaba. Recibí el premio casi temblando pero muy ilusionada. Encima, Marta Fermín fue mi profesora". Son las impresiones de Isabel Durá, ganadora de la presente edición de Alma Gráfica. Este reconocimiento, que fue "toda una sorpresa", le ha permitido a esta joven graduada en Bellas Artes hacerse con una beca de investigación en arte gráfico que le permitirá, durante diez días, hacer un curso de alta especialización en el centro que la fundación CIEC tiene en La Coruña. El juego de perspectivas y colores dominan buena parte de su obra. "Me inspiro en situaciones de la vida cotidiana, objetos y espacios deformados", explica Durá.

La muestra que ayer abrió sus puertas para dar visibilidad y poner en valor el mundo del grabado, cuenta este año con Japón como país invitado. "Tenemos artistas de México, Cuba...Todos con propuestas muy interesantes, con mensaje", recalcó Marta Fermín, comisaria de la exposición. Es el caso de Alpha Oziris Hernández, artista mexicana que utiliza su obra como instrumento de denuncia. "Habla del abuso sexual infantil. México está a la cabeza en lo referente a este tipo de violencia, por lo que como artista, no podía ignorarlo", cuenta. A pesar de la dureza de la temática, asegura Hernández asegura que "es una forma de sacar el daño que han sufrido las víctimas, además, por cada compra dono un 10% a una fundación que persigue el abuso sexual infantil". También desde el otro lado del Atlántico llegan Diana Balboa y Betsi Arias, cubanas y artistas visuales a tiempo completo que hacen de su obra una "denuncia feminista. Sin estampaciones que homenajean la valentía de la mujer", añadió Balboa. José Luis Costillas, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, presidió la inauguración de la Feria de arte gráfico, "la edición con mayor participación hasta la fecha", en la que los asistentes podrán conocer en primera persona cómo se hace un grabado, apreciar la parte técnica y "realizar sus propias creaciones con el asesoramiento de los profesionales de primer nivel", apuntó Costillas. Talleres, o exposiciones documentales, son otras de las actividades complementarias que se desarrollarán hasta el 11 de octubre en el Edifico de Trascorrales, donde 50 artistas mostrarán sus obras. "Somos todos grabadores y tenemos las manos en la tinta. Contar con el apoyo para dar a conocer nuestro trabajo es fundamental y algo que apreciamos mucho", señaló agradecida Marta Fermín. La VI edición de la Feria Internacional del Grabado, aspira a reconectar las artes con la sociedad, haciendo del evento un encuentro interdisciplinar que llegue más allá de los límites locales y regionales.