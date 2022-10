La odisea de recibir ayuda sanitaria en Villarín: "Las ambulancias dan la vuelta"

En el núcleo de Villarín, en las cercanías de Trubia, recibir asistencia sanitaria se antoja una odisea. Días atrás, una vecina sufrió un accidente doméstico: resbaló y al caer, boca abajo, se dio un golpe en la cabeza. La ambulancia llegó rápido a la zona: desde el Hospital Universitario Central de Asturias hay apenas un cuarto de hora en coche hasta la localidad. Pero a apenas 300 metros de la casa donde se encontraba la mujer tuvieron que dar la vuelta: el vehículo no podía circular por el mal estado de las caleyas. "Tuvieron que bajar y llamar a los bomberos", explican los vecinos, hartos ante una situación que se prolonga varios años, sin que nadie ponga solución.

El deterioro de los caminos de Villarín es de sobra conocida en el Ayuntamiento de Oviedo. Hace siete años, el Gobierno que presidía el popular Agustín Iglesias Caunedo planteó una intervención global que hubiera solventado los problemas. "La parte del pueblo donde hay más problemas de acceso es una zona con ocho casas, en la que vive gente mayor. Hace siete años empezaron una actuación que hubiera arreglado los accesos por las dos partes. Hicieron como la mitad de una de las partes, cambió el gobierno y los que entraron, el tripartito, pues como pasaban de los anteriores quedó sin hacer. Y ahora, que ha vuelto el PP, ya se olvidaron de nosotros", sintetiza un residente.

El pasado otoño, el actual gobierno local ejecutó una intervención en el acceso al núcleo, pero no se actuó sobre esta zona, los caminos que conectan el barrio de Ladreda de Arriba, el Vayín y Valdesanta. "Están aislados", lamentan los vecinos. Es ese enclave de ocho viviendas al que no pudo acceder la ambulancia que, días atrás, acudió al lugar a atender a la mujer herida por una caída.

Esa tarde, los vecinos pasaron por momentos de gran angustia. A Villarín se accede subiendo la ladera por un lateral de la Fábrica de Armas, no tiene mucha pérdida, y de hecho la ambulancia llegó con celeridad tras ser alertada del accidente. Pero no pudo alcanzar ese grupo de casas. "La ambulancia no cabía por la caleya, ni podían subir con la camilla porque se les rompían las ruedas. Tuvieron que bajar y llamar a los bomberos", señalan los vecinos.

Algunos residentes sacaron fotos de la intervención. Se ve, efectivamente, a un vehículo de Bomberos de Oviedo, y a dos técnicos sanitarios que preparan la intervención. También a esos sanitarios ascendiendo trabajosamente por una caleya impropia de este siglo, una vía que más parece fruto de una excavación arqueológica que una zona de tránsito en uso. "Tuvieron que subir con una camilla de bomberos, la otra se rompía", insisten los vecinos. Al final, la intervención se prolongó bastante más tiempo del deseable en una emergencia. "Hasta que pudieron bajarla pasó como una hora. Si llega a ser un infarto, no sale", sostienen los vecinos, que días después aún no se han sacado el susto del cuerpo.

Los vecinos aseguran que esta escena, aunque impactante, no es inédita en la zona. "Ya se registraron como cuatro o cinco accidentes, porque hay gente mayor y puede pasar, y tuvieron que bajarlos de mala manera, con una camilla metida en un coche o dando golpes por la caleya", sostienen los vecinos. Son cosa de 250 o 300 metros, no más, pero absolutamente impracticables para un vehículo convencional ni, obviamente, una camilla corriente.

El mal estado de los caminos no afecta únicamente a las situaciones de emergencia. "Nadie quiere venir aquí, las casas no se venden porque los caminos están tan mal que echa para atrás a los compradores". Cuando llueve, añaden, la situación se agrava considerablemente, ya que tiende a inundarse todo el camino. Incluso algún vecino saca a pasear un flotador, para hacer chanza de la situación en redes sociales.

Unos días antes de este último accidente, una vecina, habitante de esa zona que queda más aislada, llamó al concejal delegado de Vías urbanas y rurales del Ayuntamiento, Alfonso Pereira. El mismo que impulsó la intervención sobre los accesos, meses atrás. "Le dijo que antes de seis meses mandan tapar los baches de los caminos, pero no es suficiente. Tal y como están esas caleyas, lo que se necesita es una intervención mayor", afirman los vecinos. Esa intervención prometida y paralizada siete años atrás, y con la que ninguna ambulancia volvería a tener que dar la vuelta al llegar a Villarín.