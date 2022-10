Los primeros médicos residentes reivindican el papel de Oviedo para impulsar esta formación

Fernando Ibarra fue el primer delegado elegido de forma democrática de entre los médicos residentes en el Hospital General de Asturias (HGA) de El Cristo para representarlos y defender sus derechos. Era el año 1968, unos cuantos antes de que falleciera Francisco Franco. "Fue el año en el que el hospital tuvo más residentes, había más de un centenar", recordaba ayer Ibarra. El boca a oreja de la nueva formación para médicos que estaba comenzando a desperezarse en Oviedo (se implantó en 1963) llamaba la atención de los futuros doctores de toda España. "Los primeros que montaron todo esto fueron los médicos que vinieron de América, gente de muchísimo prestigio", aseguró el doctor José Miguel Estevan Solano. Un centenar de aquellos pioneros se reunió ayer en la sede del Colegio de Médicos de Asturias para recordar sus inicios. Fueron marcando el camino.

"Luego ya se sumaron más hospitales, pero aquí fuimos a la cabeza", reivindica Estevan. En los pasillos del colegio de Médicos, Ibarra –ya jubilado tras haber llegado a ser jefe de servicio de cirugía cardiaca en Zaragoza– rememoraba aquellos primeros años de residencia. "Fui un enlace importante entre la comisión de docencia, los médicos residentes y los jefes de servicio. Era el que tenía a ver a los jefes y decirles ‘oiga, usted no está cumpliendo con el programa de docencia’, eso era muy duro", asegura.

Todo era nuevo, iban abriendo camino, e incluso tuvieron que luchar por sus derechos laborales. "Hicimos las primeras huelgas del hospital porque no teníamos contrato; al principio no cotizaban por nosotros; yo ganaba 1.500 pesetas al mes", asegura Ibarra, "nunca les tuve miedo a los de arriba, un día el gerente me dijo ‘o para usted esta huelga o me lo cargo’, pero salí ganando". Eso sí, vivían literalmente el hospital. En el Truébano. Allí comían, dormían y trabajaban. "Aquella convivencia hizo que estas reuniones sean ahora tan especiales", destaca Estevan.

"Aquella experiencia fue muy importante para mí, no solo me formé en mi especialidad que fue la cirugía cardio torácica, también me formé como persona y sacó mi tendencia al liderazgo y me ayudó posteriormente a emprender muchas aventuras", rememora Ibarra.

Durante el acto, los antiguos residentes evocaron a través de una muestra fotográfica aquellos primeros años en los que fueron pioneros nacionales de un programa de formación que ha acabado por extenderse por todo el país, es lo que ahora se conoce como programa de Médicos Interinos Residentes (MIR). En la apertura del encuentro participó la concejala de Educación y Salud Pública del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García, que puso el acento en que aquellos médicos "hicieron algo muy grande". Mientras que la directora médica del HUCA, Beatriz López, "sé que aquellos inicios fueron duros, pero gracias a vosotros tenemos el sistema de formación actual. Dejasteis una forma de trabajar". Y terminó su intervención echándoles flores a los asistentes: "Me encanta ver lo jóvenes que estáis". Por parte del Colegio de Médicos, José Carlos Fernández, tampoco escatimó elogios: "Sois la historia viva de la medicina. Debéis de estar muy orgullosos". La ronda de intervenciones la cerró el radiólogo César Pedrosa, que durante aquella época era el jefe del servicio de radiodiagnóstico del Hospital General de Asturias: aseguró que tras Oviedo muchos hospitales se apuntaron al carro de esta formación. Y se mostró crítico en cómo el programa MIR ha ido evolucionando. "Ha ido decayendo", dijo.