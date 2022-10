La disciplina de vivir a gusto

Fernando Méndez-Navia Pérez (Infiesto, 1936) llegó a Oviedo con 12 años y ya no se fue. Abogado durante 43 años, socio de Luis Riera, este gastrónomo, fundador del grupo de montaña San Ignacio, socio nº16 del Real Oviedo, viajó mucho pero ahora no quiere moverse. Dedica sus días a hacer la comida, atender a alguno de su once nietos, despachar sus culetes diarios en El Ovetense y mantener la forma: todavía sale a correr dos días y los domingos, al monte a por setas, con su mujer, María Dolores Gómez, y un par de amigas.