"Las terrazas de Oviedo pueden llegar a ser un recurso turístico"

Alfredo García Quintana es el concejal de Hostelería, Congresos y Turismos. Tres áreas que están creciendo con fuerza en la capital asturiana y que se están convirtiendo en tres pilares importantes de la economía carbayona. El municipio aspira ahora a convertirse en capital gastronómica nacional para dinamizar aún más estos sectores.

–Acaba de presentar la fiesta gastronómica del Desarme en Santander ¿cómo fue la experiencia?

–Fue muy positivo. Siempre lo presentamos en otra ciudad para intentar atraer visitantes y hemos recibido una respuesta muy positiva. Estoy seguro de que vendrá gente de allí. Este año estamos haciendo un esfuerzo muy importante con la recreación histórica, con el certamen de trajes de época, con el concurso de poesía... Se están poniendo las bases para que en un futuro pueda ser fiesta de Interés Turístico Nacional.

–Desde el punto de vista turístico, ¿cómo ha ido el verano en Oviedo?

–Mes a mes estamos teniendo unos resultados muy importantes. Crecimos un 9% en pernoctaciones respecto a 2019 solo por detrás de San Sebastián; cuando Asturias está todavía un 3% por debajo y Gijón un 13% por debajo de ese año. Algo habremos hecho bien. Oviedo se ha convertido en el motor turístico de Asturias. Es una realidad. Estamos viviendo la mejor etapa histórica del turismo en nuestra ciudad. Ya percibimos que se siente a la ciudad como un destino turístico. La campaña de "Oviedo, Origen del Camino" es ya una marca; desde "Asturias Paraíso Natural" no ha habido una campaña y una marca que represente tanto como la nuestra. Acaba de nacer, tiene dos o tres años, y tiene una proyección tremenda. Nos hemos orientado a generar actividad económica y empleo en nuestra ciudad, a llenar Oviedo de gente. Todas las áreas estamos trabajando de forma coordinada en ese objetivo. Hemos cambiado la dinámica del área de turismo acudiendo a ferias, este año por primera vez hemos tenido stand físico en la Feria Internacional de Muestras (FIDMA) de Gijón.

–¿Fue positivo recuperar esa presencia en la Feria?

–Hicimos un "stand" muy digno por el que han pasado 43.000 personas. Acertamos con el contenido, nuestra Mafalda fue una de las fotos más reclamadas e intentamos vender a un público local aquellas actuaciones que habíamos puesto en marcha durante el verano como el bus turístico, las visitas a la torre de la Catedral.

–Sobre esa última medida, ¿cómo fue la acogida?

–La de la torre fue la primera actuación dentro del plan director de la Catedral financiada por el Ayuntamiento de Oviedo. Se abrió en julio en turnos de 20 personas y prácticamente está siempre completo. Pasaron de julio a septiembre más de 6.000 personas.

–¿Y con el bus turístico están satisfechos?

–Nos gustaría que funcionara mejor, pero es un servicio que si queremos ser un destino turístico tenemos que ofrecer. Tuvo un coste cero para el Ayuntamiento y el operador nos ha dicho que superó sus expectativas, tuvo una media de entre 35 y 40 pasajeros diarios. Y el día del Turismo (que el servicio fue gratis) subieron 970 personas. Parece que la demanda es elástica al precio, queremos seguir ofreciendo el servicio y mejorándolo. Estamos trabajando para ampliar el servicio a Navidad y Semana Santa, lo ideal sería que estuviera operativo todo el año, pero hasta llegar a eso tenemos que ir paso a paso. También pusimos en marcha una aplicación para el móvil con rutas, que tuvo en estos meses más de 3.500 visitas. Son iniciativas que iniciamos en pleno agosto, cuando otras veces otros estaban de vacaciones.

–Ahora intentarán que Oviedo sea capital gastronómica. ¿Por qué?

–Entendemos que Oviedo es una ciudad que puede conseguirlo porque, a diferencia del resto, tenemos tres menús gastronómicos totalmente consolidados: el Antroxu, el Desarme y la Ascensión. Dos de ellos declarados fiesta de Interés Turístico Regional. A todo esto, también podemos sumar la importancia de los productos que genera nuestra región, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas... Hemos hecho un trabajo de coordinación con el sector, presentamos la candidatura y estamos peleando con Cuenca y Pontevedra para conseguirlo. La competencia es fuerte, Cuenca ya se presentó en varias ocasiones y tiene un fortísimo apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha. Lo vamos a pelear.

–Si se consigue, ¿qué repercusiones puede tener para la ciudad?

–A nivel de promoción te coloca en una plataforma nacional muy importante. Aquí tenemos un sector empresarial de mucho nivel y muy activo que plantea proyectos cada día, lo aprovecharemos para potenciar lo que ya estamos haciendo y para poner en marcha otras iniciativas que puedan permanecer en el tiempo.

–Hace un tiempo presentaron un plan de sostenibilidad turística, ¿en qué fase está?

–Parece lógico que Oviedo cuente con un plan de sostenibilidad turística. A nivel regional hay más de 20 municipios que ya tienen esa ayuda, se han repartido más de 60 millones, y parece evidente que el motor turístico de Asturias debería tener esta ayuda, es el único destino urbano de la región que no cuenta con subvenciones del plan de sostenibilidad y esperamos que en esta convocatoria extraordinaria lo tengan en consideración. Si no se aprueba no entenderíamos el rechazo salvo que atienda a criterios políticos, partidistas o electorales que deberían quedar al margen. En el caso de que se rechace alguien debería de dar muchas explicaciones. Ya estamos haciendo un importante esfuerzo para digitalizarnos y ser más sostenibles con unos resultados extraordinarios, con lo cual se demuestra la eficacia y eficiencia de nuestros recursos. Oviedo, además, tiene un efecto tractor sobre otros municipios en términos turísticos.

–En el plan se incluían actuaciones para crear rutas de senderismo con otros concejos.

–Contempla actuaciones para potenciar esas rutas con otros municipios. Y en la Feria de Muestras presentamos otro específico para el Camino de Santiago que lo hicimos con los siete ayuntamientos del Camino Primitivo. Todo esto demuestra que en el turismo no deben existir diferencias ideológicas. De esos ayuntamientos ninguno está gobernado por el PP, salvo Oviedo. Y hemos colaborado con todos y tenemos una relación excelente con todos. Nosotros intentamos sumar y no dividir y esa actitud debe ser recíproca por parte de todas las administraciones.

–¿Todo esto está teniendo efectos positivos sobre el empleo?

–Los datos son tremendos. El sector está creciendo en empleo, en actividad pese a la situación coyuntural. Septiembre ha sido muy bueno y octubre pinta muy bien. Esperamos acabar el año batiendo récords.

–¿El cambio del modelo de fiestas de San Mateo tuvo repercusión sobre el sector turístico?

–San Mateo ha supuesto un cambio radical, era un compromiso que teníamos a nivel de programa electoral. Lo hemos cumplido y estamos contentos con los resultados. Fue un gran trabajo del área de Festejos.

–¿Y cómo va el tema de los Congresos?

–Tenemos uno del 20 al 22 de octubre con 800 asistentes, de la sociedad española de senología y patología mamaria. Nos está costando captarlos, tenemos una competencia tremenda. A nivel nacional Málaga, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Barcelona o Madrid juegan en otra liga. Con mucho esfuerzo estamos consiguiendo eventos importantes. Al tema médico vamos a darle mucha relevancia.

–¿Ampliar las terrazas será positivo para el turismo?

–Sin duda. Era otro compromiso electoral que iba dentro de las 155 medidas del acuerdo de gobierno. Entendemos que los hábitos han cambiado debido a la pandemia. Los ciudadanos ahora demandan tener más espacio al aire libre. También entendemos que hay que consensuar el interés de los hosteleros con el de los vecinos. El turismo es cosa de todos y todos participamos de alguna manera, y los vecinos muchas veces actúan en favor del turismo manteniendo la limpieza de las calles o atendiendo bien a los turistas. La ampliación de las terrazas no solo será beneficiosa para los hosteleros, lo son para la ciudad. Hay muchos cascos antiguos por España que están plagados de terrazas pegadas a las fachadas y se ve como algo normal. Sobre la extensión de las terrazas, los hosteleros son empresarios y van a ser los que tengan que valorar la rentabilidad. Las terrazas pueden llegar a ser un recurso turístico en sí mismo, como las de otras ciudades.