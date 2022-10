La empresa ovetense que creció sin prisa por guardar los datos

Lo primero que le dijo Juan Antonio Partearroyo a su familia y a sus futuros socios cuando les comunicó que iba a montar una empresa fue que tuvieran paciencia, que la cosa iba a despegar despacito. "Nos dijo que diez años", recuerda Elena Vázquez, responsable del área financiera de lo que hoy en día es Llool Technologies –que se dedica a almacenar los datos de otras empresas y de un buen puñado de administraciones públicas, en sus servidores, para que estén seguros– y que nació sin prisa. Pronto iban a aparecer las complicaciones. Lo segundo que les dijo Partearroyo es que había un problema legal. "No podíamos ser una sociedad mercantil porque no puedes estar en pérdidas demasiado tiempo. Así que no nos servía porque ya de antemano sabíamos que la empresa no estaba diseñada para dar beneficios, lo estaba para ir madurando un producto", asegura. La salida que encontraron fue la de constituirse como una cooperativa. "De esa forma no teníamos la presión de tener que liquidarla por culpa de las pérdidas", asegura Partearroyo. Fueron cambiando de ubicación hasta que encontraron acomodo en un barrio de Oviedo. La dirección exacta no se puede revelar por razones de seguridad.

Relacionadas La empresa que hace caminos al andar