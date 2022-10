El PSOE de Oviedo, a segunda vuelta de primarias: Ricardo Fernández o Carlos Llaneza

La casa del pueblo de la calle Jovellanos, sede de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), vivió ayer un día "histórico", aunque no tanto como podía parecer a primera hora de la mañana. Las votaciones de ayer de las primarias para elegir a un candidato a las municipales de mayo no despejaron la duda al no conseguir ninguno de los tres el 50% de los votos elegidos, y habrá segunda vuelta, el próximo domingo, entre el edil Ricardo Fernández y el exconcejal Carlos Fernández Llaneza. Si esa segunda votación supone un hito en la historia del socialismo local, lo que no estableció ningún récord fue la participación, 379 votos sobre un censo de 705 afiliados, es decir, un 53,75%, un 11% menos que en las anteriores primarias del PSOE ovetense, en 2014, cuando se enfrentaron Wenceslao López y Jorge García Monsalve.

