Los actos que a lo largo de este año celebran el centenario del profesor Emilio Alarcos abordan, esta semana, la deriva melómana del lingüista, en forma del concierto-homenaje que le ha organizado la Sociedad Filarmónica de Oviedo y que traerá mañana martes (19.45 horas, teatro Filarmónica) a la orquesta "Filarmonía Ibérica" dirigida por Melani Mestre, que se sentará también al piano.

Cuando los responsables de la Sociedad Filarmónica plantearon a Josefina Martínez, directora de la cátedra Emilio Alarcos Llorach, organizar este concierto, la viuda del lingüista agradeció la propuesta. Alarcos, explica ella, era un gran melómano, amante de la ópera bufa, de los que se ponía los conciertos de Brandemburgo en el despacho mientras trabajaba o acompañaba su viajes en coche con todo tipo de música clásica, siempre a gran velocidad. Pero lo que Josefina Martínez no esperaba era que en el programa, junto a la suite de Cámara de J. García Gago, el Concerto Grosso de Karl Jenkins y "Jeanne y Paul" de Ástro Piazzolla, la orquesta "Filarmonía Ibérica" dirigida por Mestre fuera a incluir el concierto para piano y orquesta en Re menor N.º 20 de Mozart.

No es ninguna rareza, pero en la biografía sentimental de Josefina Martínez, y en su relación con su difunto marido, esas progresiones juguetonas del piano ocupan un lugar muy destacado. Fue, explica, en 1955 cuando, recién llegada a la Facultad, escuchó al profesor Alarcos pronunciar la conferencia "Sobre Unamuno o cómo no debe interpretarse la obra literaria". Pasaron los años y Josefina Martínez acabó haciendo su tesis ("Bable y castellano en el concejo de Oviedo") con Alarcos. En una de las primeras reuniones, antes de que el profesor se marchara al extranjero, le dejó un magnetofón suyo para hacer trabajo de campo, porque ella no tenía. Al llegar a casa, Josefina Martínez vio que había una cinta en el interior. Se puso a escucharla y descubrió a Alarcos ensayando aquella conferencia que le había escuchado siete años atrás. Su voz resonando en el despacho mientras, de fondo, sonaba ese concierto Nº20 de Mozart que, con los años, tantas veces volvería a escuchar. Su casual aparición en el programa, es, resume Josefina Martínez, "una de esas causalidades, las cosas suceden por algo".