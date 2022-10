Llaneza integra a Santa Bárbara en su equipo, que irá de dos si ganan las primarias de la AMSO

Carlos Fernández Llaneza precisó que no hay ninguna discrepancia por parte de Natalia Santa Bárbara con algunas de las cuestiones esenciales de su propuesta, como el cariz proteccionista tanto respecto a la transformación de la fábrica de armas de La Vega como con la Ronda Norte, un proyecto que Llaneza pide abiertamente descartar y sustituir por otras infraestructuras más fáciles de ejecutar en el tiempo y menos dañinas para el monte Naranco. "No habrá ningún cambio en eso con la incorporación de Natalia (Santa Bárbara)", prometió. Llaneza también valoró que la edil es una persona muy conocida en muchos ámbitos ciudadanos, que abre así el foco y la capacidad de llegar a más personas y recuperar la alcaldía de la ciudad para el PSOE.

La incorporación de Natalia Santa Bárbara al equipo de Carlos Fernández Llaneza equilibra más la balanza de cara a las elecciones del domingo. En la primera vuelta, Ricardo Fernández había ganado con cierta ventaja, 168 frente a los 123 de Llaneza, pero la diferencia de 45 votos es casi la mitad de los que recibió Natalia Santa Bárbara, 80 votos. El resultado del próximo domingo no será tan sencillo como esa suma. Habrá que tener en cuenta cierta desmovilización y la búsqueda de otros apoyos en la que también está implicado el equipo de Ricardo Fernández. Según ha podido saber este periódico, su candidatura planteó a principios de semana la celebración de otro debate, un cara a cara entre los dos candidatos, que, de momento, no parece que vaya a concretarse.

Encuentros a varias bandas y fotos "robadas" en la recta final de la campaña del PSOE de Oviedo





A medida que se aproxima la votación de la segunda vuelta de las primarias, las familias de la AMSO apuran las reuniones y también disparan algunas conspiraciones. Ayer mismo la ex directora general de Industria, Rosana Prada, precandidata que no llegó a conseguir los avales para concurrir la proceso, denunció en sus redes que les habían "robado" una foto a ella y al candidato a las primarias Ricardo Fernández cuando tomaban un café esta semana "charlando sobre lo que la AMSO y Oviedo necesitan". Prada denunció la "falta de vergüenza" de quien les fotografió y difundió luego la imagen por redes de mensajería. "Cuando no se tiene nada que esconder y la conciencia tranquila, hasta nos hace gracia", concluyó. No es la única fotografía de reuniones privadas entre militantes de Oviedo que ha circulado esta semana por los móviles de los afiliados.