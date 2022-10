El presupuesto de 2023, el mayor de la historia de Oviedo, suma 71 millones en inversiones

El mayor presupuesto de la historia de Oviedo, 292 millones de euros, tratará de multiplicar las obras en un año electoral, con 71 millones en inversiones, a pesar de la caída en los ingresos y los problemas al dispararse el gasto. El concejal de Economía, Javier Cuesta, ha encontrado la solución con un nuevo préstamo, de 11,5 millones, que se completarán con 59,7 millones de financiación presupuestaria. Ayer, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, dio luz verde al documento que inicia así su tramitación, con una aprobación inicial en el Pleno prevista para el 8 de noviembre y la garantía, recalca el edil, de que las cuentas estarán vigentes el uno de enero.

La cuadratura del círculo de este presupuesto parte de la coyuntura económica y el efecto triple que produce sobre las arcas municipales. Por un lado, hay "una contención en la capacidad de generar ingresos propios", detalla Cuesta, que es el resultado de la voluntad política de "no repercutir en los ciudadanos" la mala situación económica. Por otro, los ingresos tampoco crecen porque no hay mayor actividad económica. Por último, el contexto inflacionista dispara el gasto corriente .

Solo en los primeros capítulos de gastos, el Ayuntamiento prevé 14 millones más que en años anteriores. Es el resultado de, en primer lugar, aplicar la subida salarial a la plantilla municipal, con un incremento de dos millones de euros en el pago de nóminas. Los gastos y servicios, como ha avanzado en los últimos meses el edil, también se han disparado: aumento de los costes energéticos, actualización del IPC en los precios de las contratas municipales y los nuevos contratos en determinados servicios que finalizan habrá que volver a contratar el año que viene, en los que el Ayuntamiento "acaba recogiendo el decalaje de los convenios colectivos de los últimos cinco años", resume el concejal de Economía.

Financiación

Pero los ingresos no crecen lo suficiente para las necesidades municipales, máxime cuando hay una buena parte de los proyectos, en especial todo lo que afecta a la entrada a la ciudad por la "Y", con financiación europea de los fondos Edusi, que se ha desplazado para el próximo año. Esa concentración de obras obliga a una esfuerzo extra inversor, que llega a los 71 millones. De esta cantidad, 59,739 se financian en el presupuesto y los 11,5 restante van con cargo a un préstamo. El Ayuntamiento no tira del remanente y suscribe otro crédito porque, indica Cuesta, de esta forma tiene el dinero cuando lo necesita. La incorporación del remanente en un ejercicio, que solo se puede realizar con el año ya avanzado, no permite luego volver a utilizarlo una vez que el año haya acabado, el dinero ha de regresar a los ahorros y volver a salir. La financiación con un préstamo, sin embargo, se vincula a determinada inversión, de forma que el crédito viaja con la obra y no importa el momento de su ejecución. Por otra parte, Cuesta defiende también esa política fiscal que el año pasado les permitió amortizar deuda. "Gracias a que este año amorticé más de cuarenta millones, puedo financiar este 50, y, además, me he ahorrado un millón de euros en intereses con la subida de los tipos. Tener dinero en el banco no quiere decir que se pueda incorporar directamente, y nosotros tenemos que ejecutar. No se pueden finalizar las obras con cargo al remanente", concluye Cuesta.

La fábrica de armas

Entre las principales inversiones recogidas en el presupuesto municipal que acaba de aprobar la Junta de Gobierno figura ya la Fábrica de Armas de La Vega, con cinco millones de euros. Esa es la cifra correspondiente a medio millón de euros para los trabajos previstos y 4,5 millones para las compensaciones económicas necesarias que recibiría el Ministerio de Defensa para cerrar la operación.

El resto del grueso de las inversiones recogidas en las cuentas del próximo año están muy condicionadas por los fondos Edusi y por el proyecto de la reordenación urbana de la entrada a Oviedo por la "Y". El Palacio de los Deportes figura a la cabeza de la lista, con 18,3 millones de euros. Le sigue el parque lineal, que consiste en toda la nueva acera que se incorporará a la margen derecha de la autopista y también a la pasarela peatonal que cruzará al otro lado, diseñada por un estudio vinculado al ingeniero Javier Manterola, que requiere 12,8 millones. En un escalón más bajo están la glorieta de Santullano (la nueva conexión que se hará junto al viaducto de Ángel Cañedo, que se demolerá), con 7 millones, la de la Cruz Roja, cuyas obras ya se han adjudicado pero con 3,5 millones de este año desplazados para el próximo, y el nuevo centro social de Ventanielles que se lleva 5,4 millones.

De otros ámbitos figura la peatonalización de Pozos y Mendizábal (1 millón), un proyecto que acumula un retraso de más de un año, la Zona de Bajas Emisiones (1 millón) o la pista de atletismo del Naranco (1,35 millones).

"Es un presupuesto", resume Javier Cuesta, "que garantiza las políticas consolidadas en los servicios, no hay políticas relevantes nuevas que precisen financiación, pero se refuerzan las políticas sociales, de empleo y emprendimiento".

Ahora, los 291.930.000 euros, que incluyen 279.480.000 euros del Ayuntamiento y 12.450.000 euros de la Fundación Municipal de Cultura, tienen que completar el calendario previsto para estar vigentes el 1 de enero, como promete el concejal. Una vez que la Junta de Gobierno los ha aprobado, la semana que viene los concejales comparecerán en la comisión de Economía. El 3 de noviembre, la comisión hará un dictamen y el 8 de noviembre se celebrará el Pleno de aprobación inicial de las cuentas. Dada esa fecha, Javier Cuesta calcula que la aprobación definitiva estará lista en la segunda quincena de diciembre.