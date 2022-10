La elegancia de hacerlo bien

Víctor González Casal nunca dejó de cantar. Fue el niño que el canónigo don Eugenio fichó para las misas en la Catedral al escucharlo tararear "La Virgen de Covadonga" cuando iba por la calle Rúa camino del Liceo de Asturias, con su hermano Ramón. Fue, ya jubilado, el tenor y presidente del Coro "Santiaguín" y del Orfeón "Antolín de la Fuente". Por el medio, el primo mayor de Tino Casal fue sastre antes que agente inmobiliario, presidió la federación de kárate, abrió gimnasios, introdujo el squash en Asturias y estuvo atento a cualquier oportunidad de negocio con la misma ética que aprendió de su padre y que aplicó al corte: "Esto no depende de la suerte, hay mucho que luchar. Cuando sale un negocio, a veces no te atreves y otras no puedes, es difícil. Lo importante es mirar mucho las cosas, no lanzarse a la primera y tener mucha seriedad. Si haces un traje para un paisano y ves que te queda una arruga en la hombrera, pues hay que arreglarla. Cuando hagas algo, hazlo bien, hay que ser formal".

Eso le decía su padre, responsable de mantenimiento de las estaciones del Vasco. Vivían en Gascona, y cuando su madre, Cristina Casal, alquiló una habitación para huéspedes y alojaron a un sastre, descubrió su primera vocación. Pronto se puso de pinche en la sastrería Londres, en Fruela, en aprender los rudimentos del oficio con Luis Mier, en Santo Domingo, y en aterrizar en Barcelona para aprender el corte. Cuando volvió a Oviedo no tardó en abrir por su cuenta. Primero, en la casa materna; después, con su hermano en un local al final de Víctor Chávarri; más tarde, cuando ya había conocido a una chavalina de Riosa, Laudi Martínez, y se habían casado, de nuevo cerca de sus padres, en Gascona 13, un local que todavía hoy sigue allí, haciendo esquina. Víctor Casal traza en el aire y sobre la mesa de la cafetería, con unas manos que conservan la elegancia del oficio, los cortes imaginarios de aquellas primeras prendas que confeccionaba: bombachos para los pequeños, pantalones y trajes para toda la pandilla. El negocio dio un salto importante el día que su padre se enteró de que el sastre de Cimadevilla que hacía los uniformes para la Feve lo dejaba. Hablaron con el director y consiguió hacerse con el contrato para vestir a todos los trabajadores de la línea: Oviedo, La Manjoya, Fuso de la Reina... Hasta San Esteban de Pravia. Después también incorporó la línea que salía de los Económicos, hasta Llanes. Tenía hasta cinco pieceros trabajando para él. Había que vestirlos a todos. Los ordenanzas tenían derecho a dos uniformes al año, azul marino en invierno y gris en verano; los operarios de vías, zamarras y chaquetones. Aquello duró muchísimos años, hasta que se lo adjudicaron al Corte Inglés. Pero eso fue después de la aventura en que le metió su primo pequeño. –Hay un localín ahí pequeño, treinta metros, al lado de la plaza de Riego, donde la Universidad. Pones ropa guapa, moderna, para los estudiantes, decórotelo yo. Era el año 1972. Tino Casal hacía la mili en El Ferral (León). Por las noches venía a Oviedo y pintaba murales, ponía paredes de terciopelo y suelos naranja. Un local de espatarrar. Luego su primo lo llevaba de vuelta. El local triunfó entre la juventud y espantó a algún veterano del barrio, como la noche que Herrerita y Emilín salían de Casa Manolo –Víctor Casal los escuchó desde el taller– pararon en el escaparate y viendo aquellos botines rojos, de tacón y piel de serpiente, se preguntaron si aquello era de paisanos. No fue la primera vez que le dijeron aquello de "Víctor, hay un local...". Pasó en la Argañosa, donde su madre veía una tienda de ropa, él, un tatami y acabó abriendo el Gimnasio Casal. O en el de al lado, el cine Roxy, donde amplió. Hoy, 86 años, luce la salamandra de su primo en la americana y no se le quita todavía un brillo de aventura en los ojos.