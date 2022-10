Lecciones para cocinar fabada y operar en el mundo virtual

En el quirófano hay tres médicos y un paciente tumbado sobre la camilla. Uno de los doctores se acerca a una mesa y recoge una tablet, allí vienen todas las instrucciones de lo que tiene que hacer con el enfermo. Tiene problemas cardiacos y hay que intervenir con mucho tiento. Hasta aquí todo es normal. Sin embargo, la escena está teniendo lugar en un mundo virtual creado por la compañía ovetense Immersive Oasis –filial del grupo Carac– y sirve para dar formación a médicos, para prepararlos para el momento de la verdad, para cuando tengan que enfrentarse a un caso de verdad. Lo suyo no es el metaverso, aclaran en varias ocasiones. Huyen de ese término como de la peste, aunque van en la misma ola. O, mejor dicho, usan las mismas gafas. O unas muy parecidas.

La compañía lleva en funcionamiento ya dos años, desde septiembre de 2020. Arrancó en plena pandemia, pero la idea ya venía de atrás. La clave, aunque suene sorprendente, estaba dentro de una mochila. La de Gabriel Cerra, uno de los fundadores de la Immersive Oasis junto a Iván Ordóñez. "Antes de un viaje que hice a Silicon Valley, en Carac nos pusimos a buscar a una persona para dar un curso de videojuegos y buscando por Linkedin apareció el curriculum de Gabri (Cerra), llegó con la mochila con la que va siempre. A aquel trabajo me dijo que no, que no tenía tiempo", asegura Iván Ordóñez, "abrió aquella mochila y dentro había unas gafas". Eran unas Oculus Quest, una de esas de realidad aumentada. El flechazo fue automático. "Le dije: ¿te das cuenta del potencial que tienes aquí?". El objetivo era el de usar las gafas para dar formación. Unir esos dos mundos.

Así de primeras la "start up" se encontró con el mismo problema con el que se topan este tipo de compañías pequeñas y que están empezando: el dinero. Para tapar el agujero se lanzaron a intentar ser empresa de base tecnológica (lo que les daba derecho a recibir una serie de ayudas económicas). Lo lograron. La confirmación de que habían logrado la etiqueta de empresa de base tecnológica y, por lo tanto, de que habían logrado 130.000 euros en financiación, les llegó el día de Reyes de 2021. Todo un regalo. "Llegó en el momento justo, pudimos innovar, contratar personal y comprar las gafas más actuales", apunta Ordóñez.

Con esa base fueron creciendo y, de repente, Mark Zuckerberg, máximo dirigente de Facebook, comenzó a hablar de algo que llamó "metaverso". Y el interés por la realidad virtual y sus posibilidades comenzó a subir como la espuma. "Él metió 150 millones de euros en su división de realidad virtual, nosotros 130.000 euros; que es más o menos parecido", bromea Ordóñez.

Pero, como les suele ocurrir a muchas empresas emergentes, la idea de negocio fue mudando según iban dando sus primeros pasos. "Al principio nos habíamos centrado en la industria, pero al poco de empezar nos vinieron unos médicos preguntando por nuestra formación y vimos que podíamos ayudar", explica Gabriel Cerra. Con lo que la industria quedó aparcada y se lanzaron a por todas a por la sanidad y el turismo, otro sector de mercado en el que han encontrado un buen nicho de negocio. Ahora mismo están trabajando con dos de las farmacéuticas más importantes del mundo, presumen.

El camino por el que está creciendo la compañía es el de las formaciones "in situ". "Vamos directamente a los centros médicos y hacemos allí la formación, lo que nos da una buena retroalimentación", asegura Cerra. Y los comentarios de quienes lo prueban "no pueden ser más positivos, luego están los días siguientes hablando de ello constantemente". Y agrega: "Ahora mismo Estamos en una fase de evangelización. La siguiente idea, para el próximo año, es la de poder enviar las gafas a casa de los médicos para que puedan entrar de forma más directa a la plataforma". Hace una semana hicieron una de estas formaciones con un grupo de cardiólogos. "Se dividían en equipos y tenían que decidir qué hacer con el paciente y respondiendo a preguntas", asegura. Para tranquilidad general, todos los médicos supieron responder a las preguntas.

Confían en que dentro de un par de años el precio de estos productos pueda bajar tanto como para convertirse en algo tan habitual como un teléfono móvil. Por el momento, el del precio es un obstáculo. Una de estas gafas ronda ahora los 800 euros.

En el sector del turismo, el concepto de su negocio cambia algo. Las gafas permiten viajar sin tener que moverse del sitio. Entre sus logros está el haber hecho por encargo del Ayuntamiento de Langreo una recreación de una cocina asturiana que fue uno de los platos estrella de la Feria Internacional de Muestras de Gijón (FIDMA). Era un juego, en el que quien probaba las gafas tenía que preparar una fabada según la receta tradicional. Si se fallaba, un "trasgu" se encarga de echar la bronca a los cocineros.