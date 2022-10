El efecto de la inflación afecta ya al comercio, que sufre una caída de las ventas

El encarecimiento de la vida y las dudas sobre el horizonte económico empiezan a hacer mella en el comercio de proximidad ovetense. Los pequeños negocios de la capital coinciden al diagnosticar una caída de las ventas desde el final del verano que están tratando de capear para sobrevivir al menos hasta la campaña navideña que, para muchos, será el clavo ardiendo en busca de un buen cierre de año. "Esta situación nos ha frenado en seco", indican algunos pequeños empresarios tanto del casco urbano como de la periferia de la capital. Para ellos, el Ayuntamiento acaba de lanzar una campaña de incentivos de compra consistente en el sorteo de 300 cheques de compra de 50 euros cada uno entre quienes hagan compras superiores a los 5 euros a lo largo del mes de noviembre.

La necesidad de reducir márgenes con el fin de que los precios de venta sigan siendo asequibles para la mermada cartera del comprador son el principal riesgo para los comerciantes, que dicen notar un ambiente enrarecido. "Tuvimos un buen verano, pero ahora estamos en una calma tensa marcada por la incertidumbre", indica la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Oviedo Antiguo (ACOA), Sandra Sutil, especialmente preocupada por el aumento de los costes en un contexto en el que "aún no se han recuperado los niveles de ventas previos a la pandemia". El colectivo, no obstante, agradece la campaña de sorteos para la que el Consistorio ya ha abierto un plazo de inscripción de quince días para los comercios. "Los incentivos al consumo como este dan fuerza y complementan la acción comercial en Oviedo", destaca.

Desde Comercio de Oviedo, su presidente, Ignacio del Río, aprecia también una menor alegría en el gasto que en meses anteriores. "Notamos que las ventas están un poco paradas, el consumo se ha ralentizado en los últimos tiempos", declara el comerciante, quien además de factores económicos, quiere pensar que el letargo pueda tener también explicaciones climáticas. "El hecho de que todavía no haya llegado el frío ha podido retardar la compra de prendas de abrigo", reflexiona en voz alta, a la vez que agradece las campañas de estímulo, pero pide una mayor ambición en las mismas. "Es digno reconocer que se preocupen por nuestro sector, pero deberían plantearse ampliar la cuantía de las campañas. En el contexto actual, 15.000 euros no es mucho dinero y quizás deberían de buscarse otras fórmulas que animen a la gente a venir de toda Asturias a comprar a Oviedo", sugiere el pequeño empresario.

Dónde más se nota el empeoramiento de la situación es, sin embargo, en las afueras de la ciudad. Es el caso de Colloto, donde las pequeñas tiendas admiten estar pasando por una situación crítica. "No hay dinero, la gente tiene miedo a gastar por lo que pueda venir en el futuro, si la Navidad no sale bien nos van a comer los gastos", declara Sara Alice González, del colectivo Enamórate de Colloto. Se confiesa especialmente afectada por la escalada de precios de la energía y la vida en general. "Tengo una tienda de regalos y es uno de los sectores en los que más se nota el bajón, si no tenemos unas buenas fiestas navideñas tendré que replantearme seguir con el negocio", reconoce.

Este tipo de situaciones hacen quizás más necesarias que nunca medidas de estímulo para el sector como la Noche del Comercio organizada con gran éxito de participación por el Ayuntamiento el pasado día 8 de este mes o la nueva edición de la campaña de estímulo, que en la pasada primavera ya propició, según fuentes municipales, una facturación adicional de medio millón de euros.

Desde que la concejalía de Economía y Empleo, dirigida por Javier Cuesta, puso en marcha en 2020 este tipo de promociones para impulsar las ventas de los comercios, el Ayuntamiento ha comprometido un total de 90.000 euros para repartir en cheques de 50 euros, que sirven para fidelizar compradores. "Algunos clientes míos han resultado premiados y eso anima a la gente, más en estos tiempos de oscuridad", recuerda Sara Alice González, que estos días se encuentra inmersa en la organización de un concurso de escaparates con motivos de la conmemoración del Samaín que tendrá lugar en la localidad collotense del 1 al 7 de noviembre.