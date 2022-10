Hackean la cuenta oficial de la Ópera de Oviedo para una estafa con criptomonedas

La cuenta oficial de la Ópera de Oviedo en la red social Twitter ha sido hackeada. Desde hace unos días, el nombre del perfil ha mudado en el del magnate Elon Musk, CEO de Tesla, de cuya cuenta también se ha replicado la foto de perfil. El objeto del hackeo parece ser, en atención a la naturaleza de los mensajes que se han tuiteado desde que se produjo la usurpación, servirse del perfil de la Ópera ovetense para perpetrar una estafa con criptomonedas.

El hecho de que los hackers se hayan fijado en la cuenta de la Ópera de Oviedo es su condición de "cuenta verificada", como indica el icono azul y blanco (una insignia con un "check") que figura junto al nombre de la cuenta. Al ver el icono, un usuario no avisado de la red social puede llegar a pensar que está accediendo al perfil oficial de Musk, que según los mensajes estaría distribuyendo criptomonedas en apoyo a la causa de Ucrania. "The hell with it… even though Starlink is still losing money, I will do a massive distribution for all crypto hodlers! I support Ukraine", se repite una y otra vez en la cuenta, en un mensaje que toma el inicio de uno original del magnate (en apoyo a Ucrania), y que está ilustrado con la foto de Musk. Un mensaje en el que se anuncia una "distribución masiva" de criptomonedas en apoyo a Ucrania. El tuit se completa con la inclusión de un enlace que dirige también a una cuenta falsa desde la que se perpetraría la estafa.

La Fundación Ópera de Oviedo ya ha denunciado ante Twitter el hackeo de su cuenta, y espera recuperar el control en las próximas horas. La suplantación, en todo caso, no ha pasado desapercibida para algunos medios especializados y buscadores de hackeo como el holandés Henk Van Ess, @henkvaness, que ayer se puso en contacto con la Ópera de Oviedo para alertarles del hackeo (algo de lo que la entidad ya tenía conocimiento) y que posteriormente usó su perfil para alertar a sus seguidores de la condición fraudulenta de esos mensajes atribuidos a Musk.