Nini Álvarez, una octogenaria modelo de mujer

Siendo coqueta "de toda la vida", como ella misma explica, poco trabajo tuvo Sandra Solís en convencer a su madre, Margarita "Nini" Álvarez, para que ejerciera de improvisada modelo y luciera cada semana la ropa y complementos que venden en su tienda familiar, un negocio que en 2023 cumplirá 60 años enclavado en pleno casco histórico de Oviedo. "Soy muy lanzada, siempre lo fui", explica Nini, si bien admite que no tenía muy claro lo de salir en el periódico: "Es que va a ser terrible, porque ahora ya me paran por la calle, me conocen el hospital, en las tiendas cuando voy a comprar...".

Tanta popularidad se debe a "Los jueves con mamá", una iniciativa ideada por su hija, pero no solo para promocionar el negocio, sino para dar de alguna forma voz a las mujeres maduras, esas que parece que de la noche a la mañana dejan de existir para las revistas, para los diseñadores de moda y las marcas de ropa, para la publicidad... Para la sociedad en general. Algo que conoce muy bien Solís, porque así lo percibe entre sus clientas más veteranas. "Incluso hay problemas a veces para conseguir ropa para mujeres de cierta edad, porque apenas se piensa en ellas a la hora de fabricar y diseñar", dice.

"Nos vamos ensombreciendo porque vemos que se nos aparta, y nos lo acabamos creyendo. Estoy cansada de ver a mujeres que igual no se llevan una camisa que les gusta porque tiene mucho escote para su edad, dicen, o tampoco algo con tirante porque les cuelga la piel del brazo. Y vale ya, no debe ser así", sostiene Solís. En su afán por combatir este "aislamiento" social tiene la mejor aliada en su madre. "Siempre ha sido moderna, coqueta, adelantada a su tiempo, sin complejos de ningún tipo. Su ejemplo es el mejor a seguir. Nuestro referente".

Así que a sus 82 años se ha estrenado Nini Álvarez como modelo, pero no solo de ropa, sino de mujer. Y no de una mujer cualquiera, sino de todas esas ya maduras, mayores, en una tercera edad cuyas limitaciones no deben ser otras que las de la salud, algo inevitable, y las que una misma se quiera poner. A partir de ahí, vía libre. "En la tienda las animo a llevar lo que quieran, lo que les guste y apetezca si les sienta bien. Que decidan ellas", explica Nini.

"Yo empecé ya de muy joven a ser protestona. Los primeros pantalones me los puse con 16 años, con todo lo que eso supuso en la época. Dije que me los iba a comprar y mi tía, que fue una madre para mí, puso el grito en el cielo. Pero los compré y así me planté un día en la cocina. Mi tío dio el visto bueno y listo". Lo mismo con el maquillaje. Cuando ya cortejaba bien jovencita con su marido, Juan, un día este se negó a ir al fútbol a ver al Real Avilés con su novia maquillada. "Pues me fui sola. Y él apareció en el descanso. Le dije: ‘me pongo lo que quiero y ando como quiero’". Esto era a finales de la década de los 50. "Fui muy brava, qué se le va a hacer", ríe, mientras Sandra y su hermana Vanessa, que acaba de unírseles, miran a su madre y asienten.

Así las cosas, llevan ya en "El Antiguo Iriarte" –las hermanas son la tercera generación al frente– unos cuantos "Jueves con mamá". Empezaron en abril de 2019 y no pararon ni en pandemia, y eso que no fue fácil para la familia, pues en mayo de 2020 falleció Juan Solís. "Después de eso, decidí cortarme el pelo y dejarme las canas, él no quería que lo cortara y eso lo respeté. Pensaba que no iba a gustar y en la calle fueron todo felicitaciones".

La última entrega de "Los jueves" ha sido sin lugar a dudas la que más ha dado que hablar y más seguidores ha cosechado para la publicación. Porque Nini Álvarez posó desnuda, con un bolso de la tienda como único complemento. Todo un reto con 82 años, pero también porque hacía pocos días que había salido del hospital, donde estuvo ingresada por un susto de salud ya superado.

¿Fue difícil convencerla? Pues tampoco esta vez, explica Sandra Solís, quien protagonizó una foto similar hace siete años. "Es que mi madre hace topless, desde siempre, y por tanto algo de camino tenía ya andado". Estas imágenes de "Mamá al desnudo" fueron elaboradas por Ángela Cislán. El resto las hace ella, al igual que se ocupa de todos los detalles: por supuesto, del atuendo, pero también del lugar donde posar, los motivos de tal elección...

Quiere Sandra Solís reivindicar a las mujeres tal y como son, sin filtros ni complejos. Como dice en su última entrega: "¿Por qué no mostrar la piel cuando eres mayor? ¿Por qué esconder la flacidez, las manchas o las arrugas? ¿A qué tapar y avergonzarse? ¿Por qué aplaudir un mundo que solo valora la juventud y la belleza? ¿A qué cuento esclavizarse para luchar contra el paso del tiempo? ¿Acaso no consiste la belleza en mostrarnos tal y como somos, en aceptarnos y sabernos únicos? ¿No sería más sabio admirar a nuestros mayores?".

Las respuestas están en las fotos de "Los jueves con mamá" y en la enorme sonrisa permanente de Nini. "De joven me gustaba pasearme en tacones, con mis vestidos y maquillada por Avilés. Poco ha cambiado. Antes me enseñaba en directo y ahora en internet".