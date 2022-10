El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se mostró esta miércoles "decepcionado" ante las declaraciones "muy poco afortunadas", a su juicio, del presidente del Principado, Adrián Barbón, en las que se mostró dispuesto a renegociar la postura del Principado sobre la Ronda Norte o La Vega en función de quién llegue a la alcaldía tras las elecciones del próximo años. "Hay elecciones, y no solo en el Ayuntamiento de Oviedo, y adelantar una opinión de ese calibre antes de que se hayan celebrado me parece que se pasó de frenada", protestó el regidor ovetense. "Me extraña mucho que una persona pueda cambiar de opinión, y que lo que era lo mejor para Asturias, para Oviedo y para el Ministerio y no había una salida mejor, como él dijo, ahora se hable de modificar el protocolo que firmamos en Madrid en función de quién vaya a ser el alcalde", razonó en referencia a la fábrica de armas de La Vega. "Me parece una falta de respeto, a Asturias y a Oviedo. Si la operación era magnífica hace tres meses, no puede cambiar por que en unas futuras elecciones, cosa que no espero, cambie la alcaldía de Oviedo", añadió. Canteli, insistió, se siente "un poco decepcionado" con Barbón, con quién tiene muy buenas relaciones, recalcó, pero que, en esta ocasión, le afeó, "cometió un gravísimo error". Y lanzó alguna pregunta más al aire: "¿Si gobierna el PSOE en Oviedo se va a retener Minas en Oviedo o se va a cambiar también? ¿La Ronda Norte es buena para el PSOE pero en función de que puedan gobernar en Oviedo deja de ser buena?".

El Alcalde también analizó la situación del PP, todavía sin candidato, aunque muy por encima: "No suelo entrar en ese comentario, es un tema de partido, de Génova, una decisión de ellos, yo domino poco ese movimiento, aunque creo que no tardará mucho en haber alguno, si no dentro de un mes, dentro de poco". Y lanzó una cal y otra de arena al nuevo candidato del PSOE en las próximas municipales, el activista pro Naranco Carlos Fernández Llaneza, que declaró hace pocos días que le unía una amistad de años con Canteli. "Me alegro que tengan candidato, espero que esas relaciones con la oposición, que no fueron muy fluidas, mejoren bastante; nos conocemos, hay una buena relación desde hace años pero la amistad es otra cosa", remató en referencia a Llaneza.