La Orquesta de RTVE estrena en Madrid un poema sinfónico de Gabriel Ordás

El compositor ovetense Gabriel Ordás ha alcanzado un nuevo hito en su prometedora trayectoria. La Orquesta Sinfónica de RTVE estrenará el próximo 4 de noviembre, en el Teatro Monumental de Madrid (19.30 horas), una composición del músico asturiano: «Luces de un cielo nocturno». Se trata de un poema sinfónico que Ordás ha compuesto por encargo de la propia orquesta, como beneficiario de las becas para jóvenes músicos que promueven la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Ordás, de 22 años, fue beneficiario de la ayuda en 2019, pero la pandemia obligó a retrasar el estreno. Esto propició también una revisión de la partitura original: «Es de las pocas veces que he cambiado una obra, creo que la segunda vez que estreno una revisión. Al tener este tiempo adicional, le he dado vueltas. Vas evolucionando y llega un punto que tienes que cambiar cosas. Hablamos de detalles, no de cambios a nivel estructural porque no tendría sentido, pero sí que enriquecen el sonido».

El título es preciso en la descripción de los estímulos sobre los que Ordás construye la composición: «Habla de las luces que nos iluminan por la noche, ya sean las estrellas, desde el cielo, las farolas de la calle, las luces de una fiesta o incluso la ausencia de luz. Esto me permite alternar entre momentos de fiesta, muy divertidos, y momentos de oscuridad».

Su idea, señala Ordás, pasaba por evocar con los sonidos imágenes reconocibles por el público: «La música es algo muy abstracto, y por mucho que me esfuerce en representar ciertas imágenes, a otra persona esos mismos sonidos le pueden evocar otras cosas. Por eso, parto de imágenes muy reconocibles: la trompetería evoca la fiesta, en los pasajes románticos uso las cuerdas... En esta composición también he integrado un set bastante amplio de percusión».

Emmanuel Tjeknavorian dirigirá a la Orquesta Sinfónica de RTVE en este concierto, en el que además de la composición de Ordás interpretarán el « Concierto para piano n.º 3 en Do mayor Op. 26» de Sergei Prokofiev (con Roberto Rúmenov al piano) y «Scheherezade Op. 35», de Nikolai Rimsky-Korsakov. Ordás no conoce personalmente a Tjeknavorian, de 27 años, aunque sí sabe de su meteórica trayectoria: «Como violinista es enorme, con una carrera muy importante, y como director no lo he visto aún, pero por lo que me comentan es también excelente, un superprofesional con mucho gusto».

Por estas mismas referencias, Ordás confía en la selección que Tjeknavorian ha hecho para completar el programa: «Normalmente, antes del estreno me gusta hablar con la orquesta para saber más o menos cómo será el resto del repertorio. En este caso no ha podido ser, el estreno se ha aplazado dos años y era un poco impredecible. Pero creo que no puede pegar mal, porque ninguna obra pega mal con un Prokofiev y un Rimsky-Korsakov».

Más allá de todos estos detalles y de los condicionantes que ha tenido que afrontar, Ordás está emocionado ante un concierto que supone un auténtico hito en su trayectoria. «Es un paso adelante. Este proyecto surge de unos incentivos que la Fundación SGAE y AEOS brinda cada año a las orquestas para promover estrenos. Supone una oportunidad tremenda». Para él es, además, un sueño poder trabajar con una orquesta del prestigio de la Sinfónica de RTVE, teniendo además en cuenta la gran difusión que alcanza por su vinculación al ente público de radio y televisión. «Tiene una difusión tremenda, pero sobre todo es una orquesta con una gran calidad y superprofesional. Todos lo hemos visto en Los Conciertos de La 2, en demuestran que son muy buenos profesionales en cada concierto. Para mí es un honor que estrenen una de mis obras».

Este auge de su faceta como compositor no implica que Ordás deje de lado su trayectoria como concertista. De hecho, actualmente está preparando junto a sus compañeros del trío 4Tercios su próximo concierto: será el 11 de enero, con la Sociedad Filarmónica de Gijón.