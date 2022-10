Los equilibrios políticos en el contexto preelectoral amenazaron con hacer saltar por los aires, al menos en el terreno de las declaraciones, la buena sintonía entre el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el presidente del Principado, Adrián Barbón. Un día después de que el jefe del ejecutivo regional, interpelado sobre los planes del candidato del PSOE en Oviedo, Carlos Llaneza, y las dudas de este sobre proyectos como la Ronda Norte o el protocolo de La Vega, mostrase su disposición a renegociar estos planes si cambiara la alcaldía en la capital, el actual regidor ovetense estalló ante lo que considera "una falta de respeto", algo "decepcionante". Barbón reaccionó sobre la marcha y, preguntado de nuevo en la Junta por Podemos al respecto, insistió en que el protocolo de La Vega es "el mejor de los posibles".

Alfredo Canteli había dicho antes que las declaraciones de Barbón habían sido "muy poco afortunadas". "Hay elecciones, y no solo en el Ayuntamiento de Oviedo, y adelantar una opinión de ese calibre antes de que se hayan celebrado (los comicios) me parece que se pasó de frenada", había protestado el regidor ovetense. "Me extraña mucho que una persona pueda cambiar de opinión, y que lo que era lo mejor para Asturias, para Oviedo y para el Ministerio y no había una salida mejor, como él dijo, ahora se hable de modificar el protocolo que firmamos en Madrid en función de quién vaya a ser el alcalde", razonó en referencia a la fábrica de armas de La Vega. "Me parece una falta de respeto, a Asturias y a Oviedo. Si la operación era magnífica hace tres meses, no puede cambiar por que en unas futuras elecciones, cosa que no espero, cambie la alcaldía de Oviedo", añadió. Canteli, insistió, se siente "un poco decepcionado" con Barbón, con quién tiene muy buenas relaciones, recalcó, pero al que, en esta ocasión, afeó haber cometido "un gravísimo error". Y lanzó alguna pregunta más al aire: "¿Si gobierna el PSOE en Oviedo se va a retener Minas en Oviedo o se va a cambiar también? ¿La Ronda Norte es buena para el PSOE pero en función de que puedan gobernar en Oviedo deja de ser buena?".

Por otra parte, el Alcalde también analizó la situación del PP, todavía sin candidato: "No suelo entrar en ese comentario, es un tema de partido, de Génova, una decisión de ellos, yo domino poco ese movimiento, aunque creo que no tardará mucho en haber alguno, si no dentro de un mes, dentro de poco". Y lanzó una cal y otra de arena al nuevo candidato del PSOE en las próximas municipales, el activista pro Naranco Carlos Fernández Llaneza, que declaró hace pocos días que le unía una buena relación de años con Canteli. "Me alegro que tengan candidato, espero que esas relaciones con la oposición, que no fueron muy fluidas, mejoren bastante; nos conocemos, hay una buena relación desde hace años pero la amistad es otra cosa", remató en referencia a Llaneza.

Mientras Canteli hablaba en el Ayuntamiento, en la Junta Barbón aprovechaba las preguntas del diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón, que le cuestionaba sobre la comodidad de su "pacto con el PP" de Oviedo a cuenta de la operación de La Vega. El presidente regional razonó que fue un pacto con un alcalde, no con el PP, que se siente "más cómodo en los pactos que en las confrontaciones" y que "el protocolo que se va a transformar en convenio en enero o febrero es el mejor de los posibles". Además, para dejar claro lo que había dicho el martes, explicó que si Llaneza llega a ser alcalde "tendrá derecho a solicitar la modificación del convenio, porque las competencias urbanísticas serán suyas". El Presidente, según fuentes del Gobierno, quiso disipar toda duda y dejar claro que el Ejecutivo asturiano firmará el convenio sobre La Vega, tal y como se comprometió en el acuerdo suscrito en julio.

En Oviedo, la portavoz de Somos, Ana Taboada, criticó la ambigüedad de Barbón: "Si algo hemos aprendido los asturianos es que las políticas-veleta de los socialistas cambian en la dirección de sus propios intereses y no en los de la ciudadanía, y por eso desconfiamos de la honestidad de sus decisiones", declaró. Desde Vox, Cristina Coto juzgó "un escándalo" que los grandes proyectos de futuro para Oviedo "dependan de las posiciones personales del candidato del PSOE".