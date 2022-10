El cupón de la ONCE dedicado a la fiesta del Desarme reparte 1,5 millones en La Argañosa

El menú del Desarme llenó el estómago de muchos ovetenses y también el bolsillo de algunos. María Isabel Caballero Torrado lleva ocho años como cuponera de la ONCE en el barrio ovetense de La Argañosa, donde también vive y el día grande la fiesta gastronómica de la capital, repartió 1,5 millones en premios a más de una treintena de sus propios vecinos. Se daba la circunstancia, además, de que los cupones premiados llevaban estampados varios dibujos dedicados al Desarme y alegóricos de Oviedo, entre ellos una imagen de la Catedral o de los monumentos prerrománicos (como puede verse en la imagen que acompaña a esta información). "Es la primera vez que doy un premio tan grande, ahora a repetir con el de Navidad o con el sorteo de noviembre", aseguraba ayer la vendedora con una sonrisa de oreja a oreja.

No daba abasto. "Hoy ha venido mucha gente a comprar, todos dándome la enhorabuena y haciendo muchas bromas", explica. Las ventas de cupones subieron como la espuma en el barrio de La Argañosa. "Se notó la subida", apuntó. De los 31 cupones premiados, la gran mayoría (22 de ellos) los dejó en una panadería del barrio. El resto los vendió en su puesto de la avenida de Colón. Todos llevaron un premio de 35.000 euros, excepto uno que también acertó con la serie y se llevó 500.000 euros. Caballero no conoce al afortunado. "No ha aparecido todavía, lo sabremos cuando veamos por aquí un Mustang o algo parecido o cuando lo localice Hacienda", bromea.

Es la primera vez que Isabel Caballero da un premio tan alto. "Me estreno a lo grande y encima repartiendo dinero entre mis vecinos, es un orgullo", asegura. Lleva asentada once años en el barrio de Vallobín, pero es natural de Piedras Blancas y desde hace ocho vende el cupón por la capital asturiana. Desde hace un tiempo asentada ya en la cabina de la avenida de Colón. La propia ONCE emitió ayer un comunicado en el que resaltaba que "la suerte ha hecho que dos tradiciones, la del cupón y la del Desarme, se hayan unido para llenar de suerte Oviedo con el reparto de estos 1,5 millones de euros".