Un espectacular fuego originado en un montón de neumáticos tiñe de negro el cielo de Oviedo

Una gran columna de humo negro tiñó al mediodía de ayer el cielo de Oviedo, encendiendo todas las alarmas entre la población de la capital asturiana que pudo presenciar el aparatoso suceso desde diferentes puntos de la ciudad. El origen del humo estuvo en un fuego surgido por razones que se desconocen en un montón de neumáticos en una nave del polígono industrial de Ciudad Naranco obligó a los bomberos a intervenir de urgencia. A pesar de las dimensiones del incendio, al final solo hubo que lamentar daños materiales.

"No tenemos conocimiento de cuál fue el origen del fuego. Fue en una zona donde teníamos acumulados unos neumáticos, pero no sabemos si fue un cortocircuito lo que desató las llamas o a qué se debió". Manifestó Luis Mayo, director financiero de la empresa de alquiler de maquinaria Gómez-Oviedo, propietaria de la nave afectada. Empleados de las empresas de la zona aseguran que el fuego fue sofocado "en poco tiempo y fue algo muy leve", aunque no reconocen el susto. "Empezamos a ver humo negro y eso hizo que fuera algo más llamativo, pero no pasó nada grave", aseguran.

Otro empleado de un taller aledaño coincidió en quitarle importancia al suceso. "Fue algo breve que empezó a eso de la una de la tarde. Enseguida llegaron los bomberos y lo controlaron todo", declaró al referirse a unos daños que se limitan a pérdidas materiales y no hubo que lamentar víctimas personales. "Fue alarmante por la intensidad del humo, al prender alguna goma, pero afortunadamente no fue nada relevante, aunque siempre te asustan estas cosas, la verdad", reconoció Mayo.

José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento ovetense, precisó que el fuego arrancó sobre las 13.15. "Recibí un aviso y llamé a la patrulla para que se acercaran al lugar. En poco más de media hora estaba todo en orden", quien afirmó que los daños materiales tampoco fueron cuantiosos, "solo un poco de uralita y unas barras que había en la zona".